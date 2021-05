L’ancien conseiller principal de Boris Johnson, Dominic Cummings, a menacé de révéler un document Covid «crucial» avant une apparition la semaine prochaine à un comité des Communes enquêtant sur la gestion de la pandémie par le gouvernement.

Cela survient après que M. Cummings ait pris un autre coup public au gouvernement, accusant les ministres de poursuivre une politique de «plaisanterie» aux frontières alors que les questions montaient sur les mesures prises pour empêcher la propagation d’une nouvelle souche identifiée pour la première fois en Inde.

Publiant sur son compte de réseau social, M. Cummings, qui a quitté le n ° 10 fin 2020, a déclaré: «J’ai la seule copie d’un document historique crucial issu de la prise de décision de Covid. Dois-je 1 / le donner au [committee] la semaine prochaine / mettre sur le blog, b / vendre aux enchères en tant que NFT Ethereum et donner l’ETH à une association caritative des familles Covid?

Dans un autre article, il a également suggéré que les vaccins auraient pu être utilisés plus tôt dans la pandémie si des risques plus importants avaient été pris – bien que l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) soit chargée d’examiner la sécurité des vaccins.

M. Cummings a déclaré que le succès du déploiement du vaccin avait «aveuglé» Westminster à des questions importantes sur ce qui aurait pu être mieux fait et comment le gouvernement répondra aux variantes.

Écrivant sur Twitter, il a déclaré: «Je pense que nous allons conclure» que les essais de provocation humaine – où des volontaires sont délibérément infectés – auraient dû commencer immédiatement, ce qui aurait pu signifier «des coups de poing d’été».

M. Cummings a également souligné que «l’une des leçons les plus fondamentales et incontestables» de février-mars 2020 est que «le secret a grandement contribué à la catastrophe».

«L’ouverture à un examen minutieux a révélé les erreurs (du gouvernement) des semaines plus tôt que prévu», a-t-il dit, se demandant pourquoi les députés acceptaient maintenant «l’absence de plan public maintenant» pour que le groupe de travail sur les vaccins réponde aux variantes.

L’ancien conseiller n ° 10 devrait comparaître devant les députés la semaine prochaine pour répondre aux questions sur la stratégie du gouvernement pendant la crise et a accusé le mois dernier le Premier ministre de manquer de «compétence et d’intégrité».