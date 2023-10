Dominic Cummings, Martin Reynolds et Lee Cain font partie des anciens employés de Downing Street qui témoigneront à l’enquête COVID la semaine prochaine.

Il fait partie du module 2 du Royaume-Uni Enquête COVID-19qui « examine les principaux processus décisionnels et de gouvernance politique au Royaume-Uni ».

M. Cummings a déjà fourni des témoignages meurtriers lors de sa comparution devant des comités publics.

En mai 2021, il a comparu devant un comité mixte sur la technologie et la santé, au sein duquel il critiqué divers aspects de la réponse du gouvernement à la pandémie.

Et dans un article sur son blog plus tôt ce mois-ci, M. Cummings a déclaré qu’il avait été en parcourant sa déclaration à l’enquête dans un processus « douloureux ».

Qui est interviewé ?

Il s’agit de la liste complète des personnes à qui l’enquête s’adressera la semaine prochaine. Il s’agit principalement de fonctionnaires, aux côtés de quelques personnalités politiques et cadres.

Les débats débuteront lundi à 10h30, puis mardi, mercredi et jeudi à 10h.

• Martin Reynolds, ancien secrétaire particulier du premier ministre ;

• Imran Shafi, ancien secrétaire particulier du premier ministre ;

• Lee Cain, ancien directeur des communications chez Number 10 ;

• Dominic Cummings, ancien conseiller du premier ministre ;

• Stuart Glassborow, ancien secrétaire de cabinet principal adjoint du Premier ministre ;

• Helen MacNamara, ancienne secrétaire adjointe du cabinet ;

• Dr David Halpern, président de l’équipe d’analyse comportementale ;

• Baron Stevens de Birmingham, ancien PDG du NHS England ;

• Sir Christopher Wormald, secrétaire permanent du ministère de la Santé et des Affaires sociales ;

• Professeur Yvonne Doyle, ancienne directrice de la protection de la santé à Public Health England.

Pourquoi est-ce intéressant ?

Les premiers jours de la pandémie ont été, de l’avis de tous, une période chaotique au sein du gouvernement. Downing Street tentait de faire face à une crise sanitaire mondiale sans précédent dans les temps modernes.

Les hommes politiques impliqués seront interviewés à une date ultérieure, mais la semaine prochaine, nous apprendrons probablement comment les décisions ont été prises par ceux qui se trouvaient dans les coulisses.

Les structures du pouvoir au sein de Downing Street présentent un intérêt particulier, surtout à l’époque où Boris Johnson a été hospitalisé.

Des critiques ont été adressées à M. Cummings et à M. Cain pendant leur séjour à Downing Street, selon lesquelles ils exerçaient trop de pouvoir, en particulier pendant cette période.

Les deux hommes ont quitté Downing Street fin 2020. Depuis lors, M. Cummings s’est montré très critique envers de nombreux ministres et autres personnes de Downing Street à l’époque.

S’exprimant sur le podcast Political Currency, l’ancien chancelier conservateur George Osborne a déclaré qu’il comprenait qu’il y avait des messages « stupéfiants » – pas seulement envoyés « par Boris Johnson, mais par des conseillers clés comme Dominic Cummings ».

Il a ajouté que ces informations pourraient révéler “certaines choses qui vont causer de réels problèmes aux personnes qui sont aux commandes à ce moment-là”.

Cela pourrait-il avoir un impact sur Rishi Sunak ?

La semaine dernière, il a été révélé que des conseillers scientifiques avaient évoqué Rishi Sunak – qui était alors chancelier – comme “Dr Death” suite au programme Eat Out to Help Out.

Et il est possible que d’autres idées aussi préjudiciables ressortent de ces séances de témoignages.

M. Cain et M. Cummings ont fait des déclarations publiques l’année dernière lors de la première course à la direction du Parti conservateur, lorsque M. Sunak a affirmé qu’il était bâillonné sur les effets négatifs des confinements liés au COVID et sur le fait que les scientifiques avaient trop d’influence

M. Cummings a déclaré que l’interview de M. Sunak était une “déchet dangereux”.

M. Cain a déclaré que – même s’il était un “grand admirateur” de M. Sunak – le récit de l’ancien chancelier était “tout simplement faux”.

Il n’est donc pas exclu que d’autres faits peu élogieux concernant l’actuel Premier ministre soient révélés.

Et le partygate ?

Certains des noms mentionnés seront familiers à ceux qui ont suivi le porte de fête scandale.

M. Reynolds – également connu sous le nom de « Party Marty » – est devenu célèbre pour avoir envoyé un e-mail au personnel de Downing Street en mai 2020 les invitant à « apporter votre propre alcool » dans le jardin de l’immeuble. Cet événement a fini par voir un certain nombre de personnes condamnées à une amende.

Mme MacNamara avait été chef de l’éthique du gouvernement. Elle était une amende pour des rassemblements de fête en raison d’une fête de départ organisée en juin 2020.

M. Cain et M. Cummings ont évité une grande partie de la controverse autour du parti. M. Cummings a critiqué la manière dont une prétendue fête de départ s’est déroulée lorsqu’il a quitté Downing Street et a fait l’objet d’une enquête.

Quels rôles ont-ils joué pendant le COVID ?

M. Cummings était l’une des personnes les plus puissantes de Downing Street, ayant contribué à la réussite de la campagne du Brexit et M. Johnsonle succès électoral de 2019.

M. Cain dirigeait les opérations de presse à Downing Street et était auparavant journaliste au Sun et au Daily Mirror, ainsi qu’en communication.

M. Reynolds, M. Shafi, M. Glassborow, Mme MacNamara et Sir Christopher étaient tous de hauts fonctionnaires pendant la pandémie et auraient contribué à la gestion des départements dont ils faisaient partie, y compris le bureau du Premier ministre.

Le Dr Halpern fait partie de l’équipe d’analyse comportementale, une partie du gouvernement qui examine la façon dont les gens agissent et cherche à changer cela pour « susciter un changement positif et aider les personnes, les communautés et les organisations à prospérer ».

Lord Stevens était le PDG du NHS en Angleterre, tandis que le professeur Doyle faisait partie du PHE, une partie du gouvernement qui supervisait le NHS qui a depuis été remplacé par une structure différente.