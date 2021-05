Dominic Cummings: le gouvernement rejette l’affirmation que des dizaines de milliers de personnes sont mortes inutilement à cause de Boris Johnson

Il n’est pas juste de dire que des dizaines de milliers de personnes sont mortes inutilement de Covid-19 comme l’a affirmé Dominic Cummings, a déclaré un ministre.

Le secrétaire au Logement, Robert Jenrick, a déclaré que le gouvernement « n’avait pas tous les faits » au moment où les décisions étaient prises et que le Premier ministre agissait « avec les informations et les conseils » disponibles.

« Je pense que c’est [wrong]», M. Jenrick a déclaré à la radio BBC la plainte de l’ancien chef de cabinet n ° 10.

«Vous devez vous rappeler que nous n’avions pas tous les faits au moment où les décisions étaient prises.

« Personne ne pouvait douter un seul instant que le Premier ministre faisait autre chose que d’agir avec les meilleurs motifs avec les informations et les conseils dont il disposait. »

conseillé Dominic Cummings News – Live: Matt Hancock affrontera des députés après le témoignage explosif d’un ancien assistant Inside Politics: Hancock se battra après les affirmations de Cummings Inside Politics: le n ° 10 attend les « bombes Dom » alors que Cummings s’apprête à révéler des secrets

Le Royaume-Uni a l’un des pires taux de mortalité par coronavirus au monde, avec plus de 150000 morts – et certains experts disent que deux décisions du Premier ministre de retarder les verrouillages pendant les première et deuxième vagues ont entraîné une croissance exponentielle de la maladie et des pertes massives.

Cela vient après que M. Cummings ait affirmé que Boris Johnson avait déclaré qu’il préférait « les corps empilés » plutôt que d’ordonner un autre verrouillage, donnant au virus plus de temps pour s’enraciner et tuer des dizaines de milliers de personnes.

Le gouvernement a refusé de se fonder sur la plupart des allégations spécifiques formulées par M. Cummings lors d’une séance de témoignages devant les députés hier.

Plus suit …