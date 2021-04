DOMINIC Cummings a accusé Boris Johnson, «incompétent», d’avoir commis des actes «possiblement illégaux», dans une bombe nucléaire larguée sur Downing Street.

No10 avait fait l’objet de représailles après avoir accusé l’ancien assistant «amer» d’avoir divulgué des textes embarrassants depuis le téléphone personnel de M. Johnson.

Dominic Cummings a accusé le Premier ministre « d’actes possiblement illégaux » Crédits: Getty

L’explosion était pour se venger d’avoir été accusé de fuite de textes Crédit: AP

Mais l’architecte du Brexit a stupéfié Westminster avec une explosion incendiaire qualifiant le comportement de M. Johnson de «contraire à l’éthique, insensé, peut-être illégal».

Niant certaines des accusations portées contre lui, M. Cummings a déclaré: «Il est triste de voir le Premier ministre et son bureau tomber si loin en deçà des normes de compétence et d’intégrité que le pays mérite.»

Dans un long article de blog, il a également affirmé que le premier ministre avait tenté d’arrêter une enquête sur la fuite l’année dernière de plans pour un deuxième verrouillage parce qu’elle impliquait une amie de sa fiancée, Carrie Symonds.

Il a déclaré qu’il avait également mis en garde M. Johnson contre les projets visant à faire payer secrètement les donateurs pour la rénovation de son appartement de Downing Street, affirmant qu’ils étaient « contraires à l’éthique, insensés et peut-être illégaux ».

Hier, le Cabinet Office a confirmé que M. Johnson avait pris en charge le coût des rénovations apportées à l’appartement lui-même.

Cependant, il avait été révélé qu’à l’origine, les donateurs conservateurs avaient été approchés des fonds sécurisés.

Le Premier ministre a ordonné à son personnel de cesser tout contact avec son ancien allié

La dispute étonnante fait suite au départ dramatique de M. Cummings du n ° 10 l’année dernière au milieu des retombées d’une âpre lutte pour le pouvoir avec Mme Symonds.

Une guerre totale a éclaté entre les architectes du Brexit après que le Premier ministre furieux ait pointé du doigt son ancien assistant pour une série de SMS privés remis à la BBC.

Les initiés disent que M. Johnson était « profondément déçu et attristé » par son « soupçon » que son ancien conseiller principal ait rendu public des messages texte qu’il avait envoyés à un chef d’entreprise milliardaire et au dirigeant controversé de l’Arabie saoudite dans le but de lui nuire.

Tous les messages divulgués ont été reçus ou envoyés par M. Johnson pendant le temps de M. Cummings à Downing Street, le Premier ministre étant censé partager souvent des messages avec son entourage.

Mais hier, M. Cummings a riposté aux allégations, niant qu’il était en possession des textes Dyson.

Il n’a fait aucune mention de la communication avec le prince héritier Mohammed Bin Salman dans la déclaration enflammée.

Son article de blog affirmait que M. Johnson avait « cessé de lui parler » des rénovations de l’appartement de Downing Street l’année dernière.

Le premier ministre lors d’une visite de campagne à Hartlepool Crédits: Getty

Il a poursuivi: « Je lui ai dit que je pensais que ses plans pour que les donateurs paient secrètement pour la rénovation étaient contraires à l’éthique, stupides, peut-être illégaux et enfreignaient presque certainement les règles sur la divulgation appropriée des dons politiques s’ils étaient menés comme il l’entend ».

« J’ai refusé de l’aider à organiser ces paiements. Mes connaissances à leur sujet sont donc limitées », a ajouté Cummings.

«Je serais heureux de dire au secrétaire du cabinet ou à la commission électorale ce que je sais à ce sujet.

Hier soir, M. Johnson a déclaré aux journalistes lors d’un arrêt de campagne à Hartlepool, qu’il était « mystifié » quant à la raison pour laquelle certaines personnes ont « choisi d’attaquer » ses communications avec Dyson qui essayait d’aider à construire des ventilateurs.

«Je pense que les gens ne sont pas tant intéressés par qui divulgue quoi à qui que par la substance du problème en question.

« Le problème est vraiment la question des ventilateurs comme vous vous en souviendrez que James Dyson proposait de faire. Soyons absolument clairs, je pense que c’était juste de lui parler. »