Dominic Cummings «  Demandez-moi n’importe quoi  »: le commentateur politique John Rentoul répondra à vos questions en direct

Ce sera un grand jour à Westminster mercredi (26 mai), alors que Dominic Cummings, ancien conseiller en chef du Premier ministre, témoigne devant un comité restreint de députés sur la gestion du coronavirus par son ancien patron.

Sa session devrait durer trois heures, de 9 h 30 à 12 h 30, ce qui signifie qu’elle chevauchera les questions du Premier ministre, à partir de midi. Cela signifie que le dirigeant travailliste Keir Starmer aura peu de temps pour évaluer la signification du témoignage de M. Cummings et pour interroger Boris Johnson à ce sujet.

M. Cummings fascine les médias, en partie à cause de son caractère non conventionnel, tel que décrit par Benedict Cumberbatch dans le documentaire télévisé sur la campagne Brexit; en partie parce qu’il était si proche du centre du pouvoir au sein du gouvernement; et en partie à cause du drame humain de sa brouille avec le Premier ministre.

La plupart des gens supposent qu’il est consumé par le désir de vengeance et qu’il essaiera de présenter un acte d’accusation de la gestion par M. Johnson de la crise pandémique – avec des récits à la première personne de «la pièce où cela s’est produit» et des documents confidentiels. M. Cummings prétend avoir «la seule copie d’un document historique crucial de la prise de décision de Covid» et devrait trouver un moyen de le partager avec le comité malgré les restrictions rouillées de la loi sur les secrets officiels.

Le dirigeant travailliste sera alors dans une course contre la montre pour essayer de trouver comment utiliser les preuves de M. Cummings contre leur adversaire commun, lorsque Sir Keir et M. Johnson se feront face à travers les boîtes d’expédition. J’écrirai sur tout cela ce jour-là, puis je serai là pour répondre à vos questions, en direct à 16h, le mercredi 26 mai.

