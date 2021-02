Dominic Cummings crée un nouveau cabinet de conseil en technologie

L’ancien Svengali Dominic Cummings de Boris Johnson a créé un nouveau cabinet de conseil en technologie trois mois après avoir quitté le numéro 10 de manière sensationnelle.

Siwah Ltd. a été fondée le 25 février par M. Cummings, qui est nommé administrateur, révèle sa cotation à la Companies House.

On ne sait pas exactement ce que l’entreprise fera, mais sa «nature d’activité» est répertoriée comme «activités de conseil en technologies de l’information».

L’ancien assistant de Boris Johnson, M. Cummings, a démissionné en novembre de l’année dernière après que la fiancée du Premier ministre, Carrie Symonds, aurait bloqué la promotion de son bras droit Lee Cain après des mois de guerre civile à Downing Street.

À l’époque où il était le plus haut fonctionnaire de M. Johnson, M. Cummings a lancé un appel clair pour que les « bizarres » et les « inadaptés » travaillent au n ° 10.

Il a écrit un article de blog extraordinaire appelant à «de véritables jokers, des artistes, des gens qui ne sont jamais allés à l’université et qui se sont battus pour sortir d’un trou d’enfer épouvantable».

La nouvelle société de conseil Siwah Ltd. n’a pas encore de site Web ni de profil public, ce qui incite beaucoup à spéculer sur ce que M. Cummings a en réserve.

Certains pensent qu’elle porte le nom de l’Oasis Wāḥat Sīwah, située en Égypte.

On dit que c’est là qu’Alexandre le Grand a été fait pharaon d’Égypte en 332 av.

M. Cummings est sorti de Downing Street avec désinvolture en tenant une boîte en carton en novembre à la suite d’un calcul brutal qui a vu son allié le plus proche Cain tomber sur son épée – n’ayant pas réussi à assurer le rôle clé du chef de cabinet de M. Johnson.

Il a suivi des rapports selon lesquels Mlle Symonds avait bloqué la promotion de Cain, avertissant que ce serait une « erreur ».

Les troubles au n ° 10 l’ont surnommée «Princess Nut Nut» par ses adversaires.

Parmi les autres balises de Mme Symonds qui circulaient auparavant dans la clique du Brexit, citons « Cersei », une référence au personnage intrigant de Game of Thrones.

M. Cummings a sorti ses affaires de la célèbre porte d’entrée du No10 dans une boîte en carton en novembre

Le départ de M. Cummings a conduit à de nombreuses spéculations sur sa prochaine destination – certaines sources affirmant qu’il pourrait bientôt se voir offrir le poste de directeur de la première agence britannique de recherche sur la défense de 800 millions de livres sterling.

L’organisme proposé, basé sur l’Agence américaine pour les projets de recherche avancée en matière de défense (DARPA), est décrit comme l’un de ses «projets favoris».

Une source a déclaré au FT: « L’une des attentes des mandarins de Whitehall est que M. Cummings quitte le numéro 10 pour devenir le premier chef de son projet de compagnie: un nouvel organisme de recherche scientifique à haut risque et à haute récompense basé sur l’agence Darpa aux États-Unis. ».

Il y a moins de deux ans, M. Cummings était relativement inconnu en dehors de Westminster, mais a été plongé dans la conscience publique avec sa nature combative, son désir de s’attaquer à l’establishment et sa décision malheureuse de contourner les règles lors du premier verrouillage pour voyager au nord de Londres. avec sa famille malade.

Les 16 mois de M. Cummings à Downing Street lui donneront également la chance de gagner des millions de livres en tant que consultant conseillant les entreprises sur le Brexit, la crise des coronavirus et d’accéder à Whitehall.

Les alliés de Dominic Cummings auraient utilisé un surnom cruel de « Princess Nut Nut » pour Carrie Symonds (photo avec le Premier ministre l’année dernière)

Un autre initié a déclaré à MailOnline: « Dom a conduit la réforme de la fonction publique – il pourrait faire fortune en tant que consultant ».

Le père d’un enfant de 48 ans, marié à la journaliste du Spectator Mary Wakefield, la fille du baronnet Sir Humphry Wakefield, pourrait également choisir d’écrire un livre sur son temps au gouvernement, ce qui pourrait lui garantir un contrat d’édition de entre 500 000 £ et 1 million £.

La semaine dernière, il a été révélé que le chien de Boris Johnson, Dilyn, était devenu la victime involontaire d’une querelle de plus en plus amère entre M. Cummings et Mlle Symonds.

M. Cummings a été accusé d’être à l’origine d’allégations selon lesquelles le chien aurait penché sa jambe sur le sac à main d’un assistant n ° 10 et mâché des meubles et des livres anciens lors de la retraite à la campagne du Premier ministre – ce qui a inspiré M. Johnson à appeler quelqu’un à « s’il vous plaît tirer sur ce f * ***** chien’.

Il a été affirmé que M. Cummings entretenait une rancune contre Dilyn parce que le chien avait une fois « cogné sa jambe » lors d’une journée n ° 10 à Checkers.

Des inquiétudes ont longtemps été soulevées concernant la culture « laddish » à Downing Street sous M. Cummings (photo)

Il est maintenant, a-t-on affirmé, utilisant Dilyn pour mener une guerre par procuration contre la fiancée du Premier ministre.

Mme Symonds a joué un rôle central dans l’éviction en novembre de M. Cummings et Lee Cain, le directeur des communications et un autre membre de la faction Vote Leave.

Vendredi, l’un des derniers membres restants de ce groupe a été contraint de quitter Downing Street.

Oliver Lewis, surnommé Sonic en raison de sa ressemblance supposée avec le personnage de jeu vidéo Sonic the Hedgehog, a démissionné après que le Premier ministre l’ait accusé d’avoir informé Michael Gove, sur la base des informations qui lui auraient été fournies par Mme Symonds.

M. Lewis – qui a joué un rôle clé dans le succès des négociations commerciales de l’UE avec Lord Frost, l’ancien négociateur en chef du Brexit – avait été nommé à la tête de la nouvelle « unité syndicale » n ° 10 pour contrer les demandes d’indépendance de l’Écosse il y a à peine deux semaines.

D’autres conseillers principaux seraient également sur le point de démissionner.

Coincé au milieu de tout le drame est Dilyn.

Au fur et à mesure que la querelle s’est intensifiée, des histoires de plus en plus négatives sont apparues sur le comportement du chien. Les rapports d’hier suggéraient que M. Johnson s’était retrouvé avec une facture de réparation à quatre chiffres pour les dommages causés à Checkers.

La semaine dernière, il a été révélé que le chien de Boris Johnson, Dilyn (photographié avec Miss Symonds) était devenu la victime involontaire d’une querelle de plus en plus amère entre M. Cummings et Miss Symonds.

Un initié a déclaré: « J’étais à une réunion où Dilyn s’est précipitée sous les pieds du Premier ministre avec un vieux livre dans la bouche. Le Premier ministre a crié: « Pour l’amour de Dieu, je vais recevoir une autre facture de réparation de 1000 £! Quelqu’un tire sur ce putain de chien! Heureusement, Carrie n’était pas là pour l’entendre.

Ils ont ajouté: « Je ne pense pas qu’il le pensait littéralement. »

Cela faisait suite à une autre histoire sur « Dilyn’s Watergate », qui le voyait enfoncer une jambe sur le sac à main de l’aide Katy Lam – qui a ensuite quitté le n ° 10.

Il a été rapporté que Mme Symonds était « très en colère » face à la réaction de Mlle Lam.

Un porte-parole de Downing Street a déclaré que rien n’indiquait que son départ était lié à l’incident.

Une source conservatrice a pointé du doigt M. Cummings et a retracé l’animosité à une journée d’absence au domicile du Premier ministre dans le Buckinghamshire.

L’un d’eux a déclaré: « Cummings discutait avec ses amis lorsque Dilyn a couru vers lui et l’a monté, le laissant absolument furieux. Il faisait rage alors qu’il essayait de lui enlever le chien.

Tout le monde riait – et Dom n’aime pas qu’on se moque de lui. Après cela, il se moquerait de la pauvre Dilyn à quiconque l’écouterait.