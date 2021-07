Dominic Cummings accuse Boris Johnson d’avoir laissé les Britanniques mourir de Covid pour sauver sa peau politique

DOMINIC Cummings a accusé Boris Johnson d’avoir laissé les Britanniques mourir de Covid pour sauver sa peau politique.

L’ancien assistant du No10 honteux a lancé une nouvelle volée d’attaques contre le Premier ministre lors de sa première interview télévisée depuis son départ sensationnel de Downing Street dans une poussière politique.

Dominic Cummings lors d’une interview avec Laura Kuenssberg de la BBC qui sera diffusée le mardi 20 juillet à 19h Crédit : PA

L’ancien chef voyou de Downing Street a accusé Boris Johnson d’avoir laissé les Britanniques mourir pour sauver sa peau politique Crédit : PA

Il a déclaré que Chris Whitty et Sir Patrick Vallance avaient tous deux exhorté le Premier ministre à se verrouiller en septembre dernier pour arrêter une deuxième vague meurtrière, mais Boris leur a dit « non non non ».

L’ancien chef voyou de Downing Street a également révélé Whatsapps de Bojo envoyé en octobre dernier dans lequel le Premier ministre a déclaré qu’il avait déclaré qu’il « n’achetait plus toutes ces choses submergées par le NHS ».

Dans une autre bordée fulgurante contre le Premier ministre, il a déclaré à la BBC : « Son attitude à ce moment-là [autumn 2020] C’était un mélange étrange de, euh, en partie c’est absurde et les blocages ne fonctionnent pas de toute façon et en partie, eh bien c’est terrible mais les gens qui meurent ont pratiquement tous plus de 80 ans et nous ne pouvons pas tuer l’économie juste à cause des gens qui meurent plus de 80.

«Beaucoup de gens ont entendu le premier ministre dire cela, le premier ministre l’a envoyé par texto à moi et à d’autres personnes.

« Il a fait passer ses propres intérêts politiques avant la vie des gens à coup sûr. »

« PM A DIT : « OBTENEZ COVID, VIVEZ PLUS LONGTEMPS » »

Il a révélé des messages que le Premier ministre lui a envoyés le 15 octobre de l’année dernière dans lesquels Boris suggère que les personnes atteintes de Covid vivent en réalité plus longtemps.

Il déclare: «Je dois dire que j’ai été légèrement secoué par certaines des données sur les décès dus à la covid. L’âge médian est de 82 à 81 ans pour les hommes et 85 ans pour les femmes.

« C’est au-dessus de l’espérance de vie. Alors obtenez COVID et vivez plus longtemps.

« Pratiquement les moins de 60 ans vont à l’hôpital (4 pour cent) et pratiquement tous survivent. Et je n’achète plus tous ces trucs débordés.

« Les gars, je pense que nous devrons peut-être recalibrer. »

Le Premier ministre a ajouté: « Cela montre que nous n’allons pas pour un verrouillage à l’échelle nationale. »

BORIS CONTRE LE VERROUILLAGE

M. Cummings a déclaré que le Premier ministre était convaincu que la Grande-Bretagne n’aurait jamais dû être placée dans le premier verrouillage car il pensait que tout avait été « un désastre ».

Il a également répété son affirmation selon laquelle il avait dû empêcher Bojo de voir la reine en personne en mars de l’année dernière, alors que Covid déchirait Downing Street, pour l’avertir qu’il risquait de tuer le monarque.

M. Cummings a lancé des attaques répétées et sauvages contre le Premier ministre depuis qu’il a été forcé de quitter Downing Street à la fin de l’année dernière.

Au cours d’une gigantesque séance de grillades de sept heures par des députés en mai, il a accusé le Premier ministre puis le secrétaire à la Santé Matt Hancock d’avoir conduit des milliers de Britanniques à la mort en raison de leur gestion incompétente de la pandémie.

Ses accusations ont été furieusement démenties par les deux hommes.

Et plusieurs députés qui ont entendu son témoignage ont accusé l’ancien assistant voyou de ne pas étayer ses affirmations explosives avec des preuves documentaires appropriées.

Un porte-parole du n°10 a déclaré à la BBC : « Depuis le début de la pandémie, le Premier ministre a pris les mesures nécessaires pour protéger les vies et les moyens de subsistance, guidé par les meilleurs avis scientifiques.

« Le gouvernement qu’il dirige a réalisé le déploiement de vaccination le plus rapide d’Europe, sauvé des millions d’emplois grâce au programme de congé et empêché le NHS d’être submergé par trois blocages nationaux.

« Le gouvernement se concentre entièrement sur une sortie prudente de la pandémie et une meilleure reconstruction. »

‘Dominic Cummings: The Interview’ sera diffusé sur BBC Two le mardi 20 juillet à 19h.