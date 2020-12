n son premier commentaire public depuis l’annonce de son départ du gouvernement, Dominic Cummings, ancien conseiller en chef du Premier ministre, a écrit pour Le spectateur sur le danger pour le monde de l’annihilation nucléaire. Il nous réprimande tous pour avoir ignoré en grande partie «les questions d’importance existentielle», tandis que «nos systèmes politiques incitent les politiciens à se concentrer davantage sur Twitter et les histoires de potins sur leurs chiens».

Il a un point, à la fois sur Twitter et sur les chiens, mais la vérité est que la plupart des gens ne supportent pas trop la réalité, et nous ne voulons pas passer tout notre temps à parler de la prolifération des armes nucléaires, chimiques et biologiques parce que nous avons une pandémie de virus qui prend la plupart de notre temps inquiétant.