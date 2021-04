DOMINIC Cummings a été qualifié de «tyran obsédé» pour sa querelle avec la fiancée de Boris Johnson.

Des amis de Carrie Symonds ont raconté comment elle a été conduite au désespoir par des fuites constantes pour la mettre dans l’embarras.

La fiancée de Boris Johnson, Carrie Symonds, a été conduite au « désespoir » après les « fuites » répétitives de Dominic Cummings Crédits: Getty

M. Cummings a été qualifié de « tyran obsédé » lors de sa dispute avec Mme Symonds Crédit: AFP

Ils disent qu’elle est convaincue que l’ancien assistant du No10, M. Cummings, est derrière une campagne visant à la saper.

Un copain a déclaré: «Il devrait choisir quelqu’un de sa taille qui est capable de se défendre. C’est un tyran obsédé. Il devrait la laisser seule. Le Premier ministre a accusé M. Cummings d’être le «rat bavard» impliqué dans des fuites après avoir été invité à le faire par Mme Symonds et ses alliés.

Une enquête du MI5 sur une fuite qui a forcé le Premier ministre à accélérer les plans de verrouillage a pointé du doigt son conseiller. Un initié a déclaré: «Boris n’avait aucun doute que Dom était derrière la publication d’informations privées. Carrie et ses alliés l’ont convaincu qu’il devait agir.

M. Johnson savait que s’attaquer à M. Cummings – décrit par l’ancien premier ministre David Cameron comme «un psychopathe de carrière» – était à haut risque. Mais il a dit à un ministre: «Je dois faire bouillir. Il est temps de s’attaquer à la source de nos problèmes. »

M. Cummings a quitté Downing Street en tenant une boîte en carton en novembre dernier après des affrontements avec Mme Symonds. Des sources de haut niveau affirment disposer de preuves incontestables qu’il est à l’origine de fuites – malgré ses protestations dans une déclaration de 1100 mots vendredi.

Un ami de Mme Symonds a déclaré: «Cela a été vraiment désagréable pour elle. Elle a dû supporter toutes ces insultes anonymes sans pouvoir s’exprimer elle-même. C’est Carrie qui a poussé Boris à riposter. Elle en a assez et pense que Dom devrait choisir des personnes capables de se défendre.

Certains de ses amis ont dit: « Il devrait choisir quelqu’un de sa taille capable de se défendre » Crédit: The Sun

L’ancien Premier ministre David Cameron avait précédemment décrit M. Cummings comme « un psychopathe de carrière » Crédit: Reuters

RAT-HUNT TWIST Un assistant de Downing Street qualifié de «rat bavard» par Dominic Cummings n’est même pas un suspect, ont révélé les enquêteurs hier soir. Henry Newman, un conseiller spécial et ami proche de Carrie Symonds, a nié être à l’origine de la fuite des plans de verrouillage. Hier soir, une source principale proche d’une enquête du Cabinet Office a déclaré dimanche au Sun: « Newman n’est pas dans notre ligne de mire. » M. Newman et Carrie ont bâti leur amitié sur l’ambition politique et un amour partagé pour Abba. Il a été établi que M. Newman n’était pas à la réunion de verrouillage – ni à aucun endroit où les détails ont été discutés. Des sources ont également déclaré que ni M. Cummings ni Lee Cain, l’ex-responsable des communications du n ° 10, n’avaient été «complètement disculpés» comme ils le prétendent.

‘Machine à mentir’

Les alliés disent que le flot d’histoires lui a fait des ravages et a créé des tensions au sein de son cercle d’amis. On dit que son entourage est devenu «de plus en plus paranoïaque».

Hier, M. Cummings a poursuivi son attaque toxique contre le Premier ministre en laissant entendre que les ministres étaient trop lents pour fermer la frontière britannique pendant la pandémie.

En réponse à un article sur les réseaux sociaux montrant comment le Vietnam avait limité son nombre de morts à seulement 35, il l’a déclaré «V question importante: apprendre de la catastrophe».

Downing Street est sur le point de recevoir d’autres révélations de M. Cummings lorsqu’il témoignera devant un comité des Communes le 26 mai.

Des collègues nerveux craignent d’avoir une nouvelle bombe dans sa boîte de trucs et que cela puisse porter un coup fatal à la Premiership. L’un des six dirigeants conservateurs en herbe a mis leur équipe de campagne en sommeil au cas où il serait en mesure de le faire tomber.

Les opposants travaillistes et restants se sont joints aux critiques du Premier ministre – qui a joué vendredi au football à Hartlepool avant les élections partielles du mois prochain.

M. Cummings a déclaré que les ministres étaient trop lents pour fermer la frontière britannique pendant la pandémie Crédits: Getty

Les collègues craignent que Cummings n’ait une nouvelle bombe qui pourrait porter un coup fatal à la Premiership Crédit: PA

L’ancien procureur général conservateur, Dominic Grieve, a déclaré que le Premier ministre avait transformé le n ° 10 en une « machine à mentir » Crédit: Rex Features

Le dirigeant travailliste Sir Keir Starmer s’est joint aux critiques de Boris Johnson et lui a dit de « publier les détails » de la rénovation de son appartement n ° 11 Crédits: Getty

L’ancien procureur général conservateur Dominic Grieve a affirmé que M. Johnson avait transformé le n ° 10 en une «machine à mentir».

Le dirigeant travailliste Sir Keir Starmer a appelé à une enquête approfondie sur la rénovation de l’appartement n ° 11 de M. Johnson.

Il a ajouté: «Publiez les détails, ayez une enquête complète. Chaque jour, il y a plus de cette sordide et, franchement, ça pue.

Poussée supplémentaire pour un plan britannique de niveau supérieur David Wooding BORIS Johnson intensifiera sa volonté de niveler la Grande-Bretagne avec un plan d’action audacieux pour améliorer le niveau de vie. Le Premier ministre s’est donné pour priorité de diffuser des opportunités dans toutes les régions alors que nous nous remettons de Covid. Il vise à aider les zones les plus durement touchées et a demandé aux députés de proposer des idées pour relancer les régions. Son plan directeur sera détaillé dans un livre blanc dévoilé à l’automne. Le député Neil O’Brien a été nommé conseiller de mise à niveau du PM pour aider à coordonner les idées. Il a déclaré: «Il est crucial que nous apportions des opportunités à chaque région du Royaume-Uni en veillant à ce que les dépenses, les impôts, les investissements et les priorités de régénération entraînent des changements significatifs.» Une source n ° 10 a déclaré: «Le Premier ministre estime que chaque partie du Royaume-Uni mérite de bénéficier des mêmes opportunités.»