Dominic Cummings a déclaré avoir entendu Boris Johnson dire qu’il préférait voir «les corps s’entasser» plutôt que d’imposer un autre verrouillage de la nation.

L’ancien adjoint en chef du premier ministre a déclaré aux comités de la santé et de la protection sociale et des sciences et de la technologie des Communes: «Il y a eu quelques versions différentes de ceci, de ces histoires.

«Il y en avait une version dans le Sunday Times, qui n’était pas exacte. Mais la version rapportée par la BBC était exacte.

«J’ai entendu cela dans l’étude du Premier ministre. Ce n’était pas en septembre cependant, c’était juste après qu’il ait finalement pris la décision de faire le verrouillage le 31 octobre.

Plus suit