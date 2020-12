Dominic Calvert-Lewin a inscrit son onzième but de la saison en Premier League, donnant à Everton un nul 1-1 contre Burnley samedi.

L’attaquant anglais a glissé pour convertir un centre gauche de Richarlison à la troisième minute du temps additionnel de la première mi-temps et a conservé sa moyenne de buts par match après 11 tours de la saison. Calvert-Lewin compte deux buts de plus que son plus proche rival, Son Heung-min de Tottenham.

Burnley a pris les devants à la troisième minute lorsque le tir à longue distance spéculatif de Robbie Brady avec son pied droit plus faible a battu le gardien de but d’Everton Jordan Pickford et a trouvé le coin inférieur du filet.

Pickford s’est toutefois mieux comporté avec deux autres tentatives de Burnley, refusant avec succès à Chris Wood une chance face à face en première mi-temps, puis touchant une tête de l’attaquant dans un coin tardif.

Le gardien de Burnley Nick Pope a tendu son pied droit pour bloquer un tir de Gylfi Sigurdsson à bout portant dans le temps additionnel de la seconde mi-temps pour assurer un point à son équipe, qui n’avait qu’une seule victoire parmi les 10 premiers. matchs et est resté dans la zone de relégation. .

Après avoir débuté la compétition avec quatre victoires consécutives, Everton n’a remporté qu’un seul des sept derniers matchs et est tombé au milieu du tableau.

Everton a perdu le milieu de terrain Fabian Delph en raison d’une blessure présumée aux ischio-jambiers en première période.