Dominic Calvert-Lewin: Comment Everton s’alignera-t-il sans attaquant lors du match contre Bournemouth? | Nouvelles du football

Everton devrait se passer de l’attaquant Dominic Calvert-Lewin pour le décideur crucial de la relégation de dimanche contre Bournemouth, en direct sur Sky Sports.

La lutte pour la survie de la Premier League atteint son apogée avec trois clubs qui se battent toujours pour leur vie de haut vol.

Deux d’Everton, Leicester et Leeds rejoindront Southampton déjà relégué dans le championnat Sky Bet la saison prochaine lors de ce qui devrait être une dernière journée dramatique de la campagne.

L’équation est simple pour les Toffees : gagner contre Bournemouth et leurs craintes sont passées quoi qu’il arrive ailleurs.

Un match nul ouvrirait la porte à Leicester pour les dépasser sur la différence de buts avec une victoire, tandis que Leeds pourrait également les réviser sur des buts marqués avec une victoire par trois ou plus.

Everton serait en sécurité même en cas de défaite si les Foxes et Leeds ne gagnaient pas. Mais avec Nathan Patterson et Calvert-Lewin qui ne seront pas disponibles pour la visite des Cherries, le manager Sean Dyche doit proposer un plan de match pour éviter une première relégation depuis 1951.

Source de préoccupation? Everton n’a marqué plus d’un but à domicile qu’une seule fois cette saison, lors de la victoire 3-0 contre Crystal Palace en octobre, tandis que Bournemouth a marqué au moins un but lors de neuf de ses matchs à l’extérieur en Premier League et a marqué sept buts en retour. -victoires à domicile contre Everton en novembre, dont l’une dans la Coupe Carabao.

Telle est la manière d’Everton lorsqu’il s’agit de recruter lors de leur chute de la médiocrité heureuse, ce n’est pas seulement à l’avant que Dyche doit boucher les trous ce dimanche prochain.

Ben Godfrey et Vitalii Mykolenko ont tous deux été blessés et ne sont pas assurés d’être en forme, mais Conor Coady est de retour disponible après avoir été inéligible pour affronter son club parent. Il a terminé le match contre Manchester City dans le cadre d’un arrière-trois qui pourrait faire partie de la pensée de Dyche. Alors, quelles sont les options ?

Quelle est la taille d’un raté Calvert-Lewin?

Image:

Il a fait son retour tant attendu au Crystal Palace





Ce fut une saison à oublier pour Calvert-Lewin. Le joueur de 26 ans n’a pu jouer que 18 fois pour le club cette saison en raison d’une série de problèmes de blessures, marquant deux fois.

Lors du premier match de Dyche aux commandes, il a été retiré juste après l’heure contre Arsenal en février avec un problème aux ischio-jambiers. Ce n’est que 11 semaines plus tard qu’il a fait son retour tant attendu au Crystal Palace.

L’attaquant a ensuite été retiré à la mi-temps de la défaite 3-0 contre Manchester City avec une aine serrée mais ayant débuté aux Wolves le week-end dernier, il n’a pas atteint la mi-temps après s’être arrêté en tenant son ischio-jambier.

Image:

Calvert-Lewin impressionné dès le départ à Brighton





Trois des sept victoires d’Everton en Premier League cette saison sont venues avec Calvert-Lewin dans l’équipe malgré qu’il ait raté 20 matches de haut niveau jusqu’à présent cette campagne.

C’est une énorme inquiétude pour Dyche, qui s’est préparé cette semaine au pire scénario d’être sans l’attaquant.

Maupay pourrait-il devenir un héros improbable ?

Image:

Neal Maupay a eu du mal à avoir un impact





L’attaquant Neal Maupay a marqué un but en 29 matchs, à la surprise de personne dans l’ancien club de Brighton où il était considéré comme excédentaire.

Le Français n’était pas la première escale de Dyche lorsque Calvert-Lewin est parti en boitillant. Après avoir creusé un sillon solitaire contre City, cette fois, le manager d’Everton s’est tourné vers Demarai Gray.

Le désespoir grandissant, il s’est ensuite tourné vers le défenseur Michael Keane comme cible de fortune avant que Maupay n’ait sa chance à la 81e minute.

C’est un signe que Maupay se trouve dans l’ordre hiérarchique qui a également été précédemment négligé par rapport au diplômé de l’académie Ellis Simms.

Image:

Everton n’a remporté que deux des sept matchs que Maupay et Gray ont commencé ensemble





Image:

Maupay a besoin de service s’il veut démarrer à l’avant





Un changement à l’identique chez Simms ?

Image:

Ellis Simms a montré sa capacité de finition contre Chelsea





Alors que Calvert-Lewin a beaucoup plus d’expérience dans le rôle d’homme cible, les attributs physiques et la taille de Simms pourraient-ils faire de lui une option viable sans qu’Everton n’ait à changer radicalement de système ?

La vérité est qu’il n’y a pas un échantillon assez grand pour qualifier cette affirmation. La même chose a été dite de Calvert-Lewin au cours de ses deux premières saisons au club, où il a même été utilisé comme ailier pendant Ronald Koeman à un moment donné.

Dyche s’est moins tourné vers le joueur de 22 ans ces dernières semaines, ne faisant que deux camées tardifs lors de défaites contre Fulham et Newcastle depuis son dernier départ à Manchester United le 8 avril.

Ce serait une grande demande d’un joueur qui a commencé la saison en prêt à Sunderland de relever le défi de renvoyer Everton en toute sécurité, mais Dyche a déjà montré sa foi en le sélectionnant dès le départ contre Liverpool ainsi qu’Old Trafford.

Sa finition bien prise pour arracher un point tardif à Chelsea montre qu’il a le sens du but et le tempérament.

Image:

Simms a dû attendre son heure dans le run-in





Gris comme le faux neuf fluide

L’option la plus probable est que Gray soit utilisé au milieu avec Dwight McNeil et Alex Iwobi fournissant la largeur et Abdoulaye Doucoure avançant du milieu de terrain en soutien.

Il y a eu une certaine rouille dans les performances de Gray, expliquée par la réduction de ses minutes depuis que Dyche a remplacé Frank Lampard en janvier.

Début mars, Everton a fourni un modèle solide sur la façon dont ils ne pouvaient remporter qu’une sixième victoire à domicile de la saison sans Calvert-Lewin lorsqu’un départ rapide contre Brentford a assuré une victoire 1-0.

Cela s’est produit la semaine après que Gray était sur la feuille de match lors d’un match nul 2-2 à Nottingham Forest, le début d’une série de quatre matchs sans défaite.

Image:

Gray a parfois agi comme le faux neuf ce trimestre





Comment la défense pourrait être la meilleure forme d’attaque…

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Sous Sean Dyche, Everton a marqué 18 buts dont six de leurs défenseurs centraux et Jamie Carragher pense que ce facteur pourrait s’avérer crucial dans leur tentative de rester en Premier League.



S’exprimant sur Monday Night Football, Jamie Carragher a déclaré Sports du ciel: « Quand vous repensez à la façon dont James Tarkowski a marqué le but lors du premier match de Dyche, la victoire contre Arsenal… vous pensez à l’égalisation tardive de Michael Keane contre Tottenham et maintenant au but de Yerry Mina à la 99e minute contre les Wolves, vous pouvez voir l’impact ses défenseurs ont.

« Depuis l’arrivée de Dyche, il y a eu 18 buts pour Everton et les défenseurs centraux en ont aidé ou marqué six – c’est 33%. Ils ont marqué plus de buts que n’importe qui d’autre pendant cette période et ils ont gagné six points. des buts des défenseurs centraux.

« Comme cela va être vital. Nous savons que les coups de pied arrêtés sont importants pour Dyche, mais ces défenseurs à l’arrière ont mérité leurs galons. »

Des années de gaspillage mettent Everton en danger

Image:

Calvert-Lewin reçoit un traitement contre les loups





Le meilleur buteur d’Everton attaque le milieu de terrain McNeil avec sept et le retour total de l’équipe de 33 en 37 matchs est le deuxième pire de la ligue, juste derrière Southampton.

Le retour de Calvert-Lewin a donné une lueur d’espoir, mais son absence signifie une pression supplémentaire sur un milieu de terrain qui a parfois semblé terriblement mal équipé pour offrir des occasions et marquer des buts eux-mêmes.

Membres fondateurs de la Football League, Everton n’a passé que quatre saisons en dehors de l’élite – 1930-31 et trois au début des années 1950. Seul Arsenal (1919) a une course ininterrompue plus longue dans l’élite et au milieu des années 1980, les Toffees avaient une prétention légitime à être les meilleurs d’Europe.

Image:

Le joueur de 26 ans a joué 18 fois cette saison





Cependant, le dernier de leurs neuf titres de champion est venu en 1987, leur dernier trophée était la FA Cup en 1995 et depuis la création de la Premier League en 1992, ils n’ont terminé qu’une seule fois dans le top quatre.

On ne peut pas prétendre que la relégation ne se profile pas dans le rétroviseur d’Everton jusqu’à présent. Le lent déclin a été évident tout au long des sept années passées par Farhad Moshiri en tant qu’actionnaire majoritaire.

Romelu Lukaku a quitté le club avec la bénédiction des supporters en 2017 et à hauteur de 75 millions de livres sterling, mais seul Calvert-Lewin a failli remplacer la production du Belge. Cenk Tosun, Sandro Ramirez, Moise Kean, Salomon Rondon et Maupay ont collectivement contribué à 13 buts en Premier League en six ans.

Si Everton devait être relégué à la différence de buts, ce serait une leçon pour le conseil d’administration du club qui s’est figé pendant les dernières heures du mercato de janvier au cours desquelles Moshiri a promis qu’un attaquant serait acheté.

Perdre leur statut de premier plan alors qu’ils se préparent à déménager dans un nouveau stade de 700 millions de livres sterling en 2024 serait néanmoins un coup dur pour un club aussi distingué, et ne pourrait pas arriver à un pire moment alors qu’ils continuent de combattre une enquête sur leurs finances.

Regardez Everton vs Bournemouth en direct sur Sky Sports ce dimanche; coup d’envoi 16h30