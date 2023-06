Domingo Germán et Willie Calhoun mènent les Yankees contre les Red Sox 3-1

Domingo Germán s’est tiré d’affaire pendant six manches, Willie Calhoun a frappé un circuit décisif et les Yankees de New York ont ​​battu les Red Sox de Boston 3-1 samedi soir pour égaliser leur série de trois matchs du week-end.

Boston avait des coureurs à chaque manche contre Germán et un trio de releveurs, mais est allé 0 en 5 avec des coureurs en position de score et bloqué 11.

Germán a retiré Kiké Hernandez avec des coureurs dans les coins pour la finale du deuxième et a fait voler Rafael Devers vers le mur du champ gauche pour bloquer Justin Turner au troisième but du troisième.

Gleyber Torres a donné l’avantage aux Yankees avec un circuit en quatrième manche contre Tanner Houck (3-6).

Gleyber Torres frappe un dinger en solo alors que les Yankees frappent en premier contre les Red Sox

Rafael Devers, qui avait été 3 en 24 contre Germán, a réussi un circuit pour la deuxième nuit consécutive et a égalé le score au sixième avec un entraînement dans le filet au-dessus de Monument Park.

Calhoun a réussi un circuit dans la moitié inférieure, son cinquième cette saison. Parti en raison de la blessure à l’orteil d’Aaron Judge, Calhoun frappe .310 avec huit points produits à ses 12 derniers matchs.

Kyle Higashioka a ajouté un simple RBI au septième contre Josh Wickowski.

Germán (4-3) a accordé six coups sûrs et en a retiré cinq sur des prises.

Rafael Devers des Red Sox SMACKS un coup de circuit en solo pour égaliser le match contre les Yankees

Wandy Peralta a marqué deux points dans le septième, retirant Devers sur un terrain qui a bloqué deux coureurs. Devers est 0 pour 10 contre le gaucher.

Tommy Kahnle a plongé Adam Duvall en tête du huitième, lorsque Christian Arroyo s’est envolé vers le mur du champ central pour le deuxième retrait.

Clay Holmes a travaillé autour d’un simple avec un retrait d’Alex Verdugo en neuvième pour son huitième arrêt en 10 occasions.

New York a remporté 14 de ses 17 derniers matchs à domicile contre Boston.

Houck a accordé deux points et trois coups sûrs en six manches alors que les Red Sox (32-33) sont repassés sous la barre des 0,500 avec leur sixième défaite en huit matchs. Il a retiré ses neuf premiers frappeurs, en retirant six, avant que Torres ne frappe. Houck avait affronté 306 frappeurs droitiers sans accorder de coup de circuit depuis que José Abreu est allé en profondeur le 10 septembre 2021.

Willie Calhoun va au triage, les Yankees prennent une avance de 2-1 sur les Red Sox

TRICHERIE

Masataka Yoshida a travaillé une marche de 14 lancers contre Peralta en septième manche. Yoshida a pris les devants 3-0 avant de commettre une faute sur huit lancers consécutifs.

ÉTÉ 89

Le match de Germán, portant l’uniforme n ° 0, et Houck portant l’uniforme n ° 89, représentait le deuxième plus grand écart en nombre d’uniformes entre les lanceurs partants adverses dans l’histoire des ligues majeures. Marcus Stroman, portant le numéro 0 des Cubs de Chicago, a affronté Taijuan Walker, portant le numéro 99 des Mets de New York, le 16 juillet dernier.

CHAMBRE DU FORMATEUR

Red Sox : IF Yu Chang (fracture de l’hameçon gauche) a ressenti une gêne en jouant pour Triple-A Worcester jeudi et ne jouera plus avant mardi. … SS Trevor Story (chirurgie du coude droit) lance à partir de 110 pieds et s’entraîne au bâton. Le manager Alex Cora a déclaré que Story devrait poursuivre sa cure de désintoxication à Boston la semaine prochaine tandis que les Red Sox affronteront l’ancienne équipe de Story, les Rockies du Colorado. … RHP John Schreiber (épaule droite) lance à 75 pieds. … LHP Richard Bleier (épaule gauche) a subi une autre IRM qui a montré des restes d’inflammation dans l’épaule.

Yankees : CF Harrison Bader (ischio-jambier droit) a continué d’intensifier les activités de baseball. Le manager Aaron Boone a déclaré qu’il n’était pas sûr que Bader, qui est éligible pour sortir de la liste des blessés, nécessiterait une cure de désintoxication. … RHP Ian Hamilton (aine droite) devrait lancer dimanche.

SUIVANT

Yankees RHP Clarke Schmidt (2-6, 4,96 ERA) s’oppose aux Red Sox RHP Brayan Bello (3-4, 3,97 ERA) lors de la finale de la série dimanche soir. Schmidt a accordé trois points ou moins à ses trois derniers départs. Bello a perdu ses trois derniers départs malgré une MPM de 3,18 au cours de cette période.

Reportage de l’Associated Press.

