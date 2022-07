Dominant India Steamroll Sri Lanka se qualifiera pour la phase à élimination directe dans l’épreuve par équipes mixtes

Les navetteurs indiens ont offert un autre spectacle splendide pour prendre une avance inattaquable de 3-0 sur un malheureux Sri Lanka lors de leur deuxième match du groupe A de la compétition par équipes mixtes aux 22e Jeux du Commonwealth ici samedi.

Un jour après avoir battu le Pakistan 5-0, l’Inde a décroché une autre victoire convaincante pour prendre la tête du groupe A et se qualifier pour les quarts de finale avec encore un match à disputer en phase de championnat.

Ashwini Ponnappa et Satwiksairaj Rankireddy étaient de retour ensemble pour le match de double mixte et le duo avait l’air un peu rouillé au début avant de dépasser Sachin Dias et Thilini Hendahewa 21-14 21-9 pour donner l’avantage à l’Inde 1-0.

Le médaillé de bronze des Championnats du monde Lakshya Sen, qui dispute son premier match après s’être remis d’une blessure à l’épaule, l’a emporté 21-18 21-5 sur le vétéran Niluka Karunatne, qui a participé aux Jeux olympiques en 2012, 2016 et 2020.

Akarshi Kashyap, qui avait rejoint l’équipe après avoir dominé les essais de sélection en avril, a dépassé Suhasni Vidanage 21-3 21-9 pour donner à l’Inde une avance de 3-0.

On s’attendait à ce que l’Inde soit de loin la meilleure équipe exposée, car elle a dominé la procédure à l’Arena Birmingham.

L’Inde jouera le double masculin et le double féminin pour compléter le match nul de cinq matches.

L’équipe indienne affrontera l’Australie lors du dernier match de groupe de la ligue plus tard dans la journée.

