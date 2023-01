Dominant FC Goa Register Clinical 3-1 Win Over Kerala Blasters

Le FC Goa a battu les Kerala Blasters 3-1 lors d’un match de Hero Indian Super League ici dimanche.

Les buts d’Iker Guarrotxena, Noah Sadaoui et Redeem Tlang ont aidé les Gaurs à mettre fin à leur série de quatre matchs sans victoire dans l’ISL en devançant l’Odisha FC à la cinquième place et à quatre points d’avance sur le Bengaluru FC en septième.

Pendant ce temps, les Blasters ont subi des défaites consécutives dans l’ISL pour la première fois depuis octobre.

Dans la première demi-heure, les Kerala Blasters n’ont pas pu tester le gardien rival tandis que leur propre tireur Prabhsukhan Gill a été contraint de faire un arrêt solitaire. Quelques instants après la demi-heure de jeu, Brandon Fernandes a obtenu un penalty après un contact avec Saurav Mandal dans la surface.

Guarrotxena est allé directement au milieu pour marquer sur coup de pied, pour son septième but de la saison.

A dix minutes de la pause, Gill sortit en sprintant de sa surface de réparation pour récupérer le ballon en premier, mais Sadaoui le dépassa avant de voir son tir bloqué par Ruivah Hormipam.

Le Marocain a marqué son but à peine trois minutes plus tard lorsqu’il a sauté sur une mauvaise passe de Sandeep Singh, a battu Hormipam et a ouvert son corps pour passer devant Gill pour doubler l’avantage de l’équipe locale.

Les Kerala Blasters sont sortis avec un but en seconde période et Dimitrios Diamantakos a marqué à la 51e minute. Adrian Luna était le créateur, fouettant un coup franc du flanc gauche qui a vu l’attaquant grec hocher la tête à bout portant.

Mais le FC Goa a créé la touche décisive pour dégonfler les Blasters à la 69e minute. Sur le contre, Brandon tenait le ballon alors que Sadaoui effectuait une course fictive pour éloigner les défenseurs, ouvrant de l’espace à Tlang sur le flanc droit. Le remplaçant a fait les cent pas dans la surface et l’a conduit devant Gill pour franchir son poteau éloigné.

