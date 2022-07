Dominance apicale – Shaw Local

Dominance apicale. Qu’est ce que c’est que ce truc?

Les plantes envoient de la croissance à partir de la pointe la plus élevée de chaque pousse. La pousse supérieure produit la fleur. Il devient la partie dominante de la plante. Cela se voit couramment dans la croissance des arbres.

D’accord, parlons de la dominance apicale en ce qui concerne les roses.

Pour diverses raisons, Dr. Huey, une rose rouge que vous avez presque certainement vue, est l’une des roses les plus courantes du Midwest, probablement parce que certains hybrideurs ont choisi de greffer d’autres roses sur le porte-greffe Dr. Huey.

Le porte-greffe du Dr Huey est très robuste et peut facilement résister à nos hivers froids. Lorsque nous avons un hiver rigoureux et que la croissance supérieure de la rose la plus tendre meurt, le porte-greffe de la rose en dessous, qui dans de nombreux cas est le Dr Huey, prend le relais, pousse et fleurit.

Beaucoup de gens ont cette rose. Il est très joli, mais il ne fleurit qu’une seule fois. Voici comment vous pouvez surmonter la dominance apicale et obtenir plus de fleurs de cette rose (et avec n’importe quelle rose à tige molle).

Au lieu de le couper quand il commence à se plier sur le côté, laissez la nature suivre son cours, comme je l’ai fait avec la rose illustrée. Ou laissez-le se plier sur le côté.

Une autre rose très appréciée et vendue comme grimpante est Zephirine Drouhin, une rose Bourbon de 1868. Vous pouvez l’attacher à un treillis et l’encourager à grimper, mais comme elle a des tiges souples, elle se plie et surmonte la dominance apicale !

Donna Mack est maître jardinière à l’Université de l’Illinois dans le comté de Kane Extension. Envoyez un courriel au bureau de vulgarisation au uiemg-kane@illinois.edu pour plus d’informations.