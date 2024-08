Domenici estime que les « priorités mal placées » de Heinrich menacent l’avenir du laboratoire national de Los Alamos

26 août — La candidate républicaine au Sénat américain Nella Domenici lance un défi au Laboratoire national de Los Alamos et à son projet de ligne électrique qui traverserait le plateau de Caja del Rio.

Domenici soutient dans un éditorial publié dimanche dans The New Mexican que la ligne de transmission aurait déjà été construite si elle occupait le siège actuellement occupé par le titulaire démocrate Martin Heinrich, qu’elle défie en novembre.

Domenici — la fille du regretté sénateur américain Pete Domenici, un défenseur du LANL qui était « aimé à Los Alamos pendant des décennies », a écrit l’ancien directeur du laboratoire Charles McMillan après sa mort en 2017 — a également déclaré que le sénateur principal du Nouveau-Mexique faisait passer les intérêts d’un donateur de campagne avant ceux du laboratoire et des quelque 15 000 personnes qui y travaillent.

Elle a noté qu’une évaluation environnementale a averti que le laboratoire « n’aura pas l’alimentation électrique nécessaire pour répondre aux exigences de la mission » dans quelques années sans la ligne de transmission d’énergie.

« Le laboratoire national de Los Alamos risque de perdre son avantage concurrentiel dans le domaine des supercalculateurs parce que le sénateur Martin Heinrich a mal placé ses priorités », a écrit Nella Domenici dans l’éditorial. Elle l’a accusé de défendre Quanta Services, qui « fait du reconductoring, une technologie qui n’est pas assez mature et qui présente des risques d’exécution de projet parmi d’autres problèmes », a-t-elle écrit.

Son porte-parole de campagne, Noah Jennings, a écrit dans un courriel lundi soir : « Comme son père, Nella Domenici se soucie profondément de nos laboratoires nationaux, c’est pourquoi elle défend cette cause. »

Il a ajouté : « Martin Heinrich doit une réponse claire aux Néo-Mexicains qui travaillent dur pour les laboratoires nationaux de Los Alamos : soutient-il la construction de cette nouvelle infrastructure essentielle dans les délais, ou non ? »

Ronja Abel, porte-parole de la campagne de Heinrich, a réfuté les affirmations de Domenici sur Quanta Services, basé au Texas, en soulignant une chronologie qui montre que Heinrich défend les technologies d’amélioration du réseau depuis 2013, tandis que le PAC financé par les employés de Quanta Services a fait son premier don à sa campagne en 2023.

Selon OpenSecrets, Quanta Services a contribué à hauteur de 27 000 $ à Heinrich.

« Les attaques spéculatives de Nella Domenici sur le bilan du sénateur Heinrich sont fausses, désespérées et franchement insultantes pour la communauté et les travailleurs de Los Alamos et tous les Néo-Mexicains qui assurent la sécurité de notre nation », a déclaré Abel dans un communiqué.

Jennings a répondu : « En fait, depuis deux ans, Heinrich milite en faveur de la reconductorisation sous tension. Pendant ce temps, la technologie n’était pas suffisamment mature et présentait des risques d’exécution du projet liés à la sécurité de la construction, aux normes de construction et aux autorisations d’utilisation du sol qui ne peuvent pas être respectées à temps pour les besoins (2028). Son insistance met en péril la prééminence du laboratoire dans le domaine de la superinformatique quantique et met en péril la perte par notre laboratoire de cette précieuse opportunité au profit du laboratoire de Livermore en Californie. »

Les affirmations de Domenici ont suscité de vives critiques de la part du révérend Andrew Black, fondateur de Earth Keepers 360 et membre de la Coalition Caja del Rio, qui s’oppose à la ligne électrique.

« Ayant passé la majeure partie de sa vie en dehors de l’État du Nouveau-Mexique, Domenici ne parvient pas à comprendre l’importance de la manière dont les diverses cultures, histoires, spiritualités et traditions de notre État sont profondément liées à la terre, à l’eau et à la faune », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Greg Mello, directeur exécutif du Los Alamos Study Group, un groupe de réflexion basé à Albuquerque qui milite pour le désarmement, a qualifié l’éditorial de Domenici de « jeu pour les dons de campagne » et « jeu pour le soutien de la communauté de la sécurité nationale ».

« Mais il ne pourrait guère y avoir personne de plus favorable à la communauté de la sécurité nationale que le sénateur Heinrich », a-t-il déclaré. « Il soutient extrêmement le LANL, son expansion [and] fosse [production] « Tenter d’arracher cette communauté au sénateur Heinrich semble être une exagération. »

Mello a également déclaré que c’était « très exagéré » de la part de Domenici de prétendre que la ligne électrique serait déjà construite sous sa surveillance.

« Il y a beaucoup d’opposition à cette ligne électrique, et je doute fort qu’elle soit construite à l’heure actuelle », a-t-il déclaré. « Elle est très impopulaire. »

Le projet de modernisation du système d’alimentation électrique du LANL a suscité l’opposition des chefs tribaux, des écologistes et d’autres qui estiment qu’il menace des zones sacrées et culturelles importantes, ainsi que la faune. La ligne à haute tension comprendrait des pylônes de transmission et une bande de 30 mètres de large le long de son parcours depuis le laboratoire jusqu’à White Rock Canyon, au sud à travers le plateau de Caja del Rio, puis à l’est à travers la forêt nationale de Santa Fe jusqu’à une sous-station.

Les responsables fédéraux affirment que le projet de 14 miles est nécessaire car les deux lignes qui alimentent actuellement le laboratoire sont de plus en plus sollicitées et atteindront leur capacité d’ici 2027.

Domenici a averti dans son éditorial que non seulement les travaux sur les armes nucléaires et le « calcul haute performance » seraient potentiellement menacés, mais également un éventail plus large de travaux scientifiques : « Simulation, calcul et théorie ; sciences chimiques, de la terre et de la vie ; sciences physiques… ingénierie et production. »

Lors d’une audition devant la sous-commission sénatoriale des crédits en mai, Heinrich a déclaré qu’il comprenait que le laboratoire aurait besoin de plus d’énergie que ce que ses lignes électriques existantes peuvent gérer « d’ici 2027 potentiellement ». Il a demandé à l’administratrice de la National Nuclear Security Administration, Jill Hruby, si une nouvelle ligne de transmission était la seule option.

« Je sais que lorsque la NNSA a étudié la question pour la première fois, la reconduction sous tension semblait un peu exagérée, mais nous avons constaté d’énormes progrès depuis », a-t-il déclaré à l’époque. « La reconduction sous tension est-elle quelque chose que vous seriez prêt à évaluer pour répondre aux besoins énergétiques du LANL ? »

Hruby a déclaré que l’agence serait prête à « réexaminer » cette technologie.

« Il s’agit d’un processus important qui nous permet de nous assurer que nous travaillons avec toutes les parties prenantes du Nouveau-Mexique », a déclaré Hruby. « La première fois que nous avons envisagé de reconstruire, il fallait en fait des zones plus vastes pour le mettre en place, ce qui inquiétait les tribus. [impacts on the land.] « De nombreux progrès ont été réalisés au cours des deux années écoulées depuis notre dernière évaluation de la situation, et nous allons réexaminer cette question pour voir si quelque chose de significatif a changé. »

Mais, a déclaré Hruby, l’agence « avancera » car, comme l’a noté Heinrich, 2027 « n’est pas si loin et nous voulons continuer à le faire ».

Heinrich a dit à Hruby qu’il avait également entendu les inquiétudes des tribus.

« Je pense simplement que nous devons évaluer toutes nos options ici », a-t-il déclaré.

On ne sait pas si l’agence a donné suite à cette demande.

Toni Chiri, spécialiste des affaires publiques au bureau de Los Alamos de la National Nuclear Security Administration, n’a pas répondu aux messages demandant des commentaires.

