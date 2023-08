Domaine viticole Shuswap et maison de vacances sauvée d’un incendie de forêt « grâce à ceux qui sont restés sur place »

Le North Shuswap continue de brûler alors que l’incendie de forêt de Bush Creek East ravage la région.

L’incendie de forêt s’est déclenché le 12 juillet, déclenchant des alertes et des ordres d’évacuation au cours du mois dernier.

Le 18 août, les incendies se sont intensifiés et davantage de personnes ont été forcées de fuir. Le nombre de structures perdues n’est pas encore connu.

L’incendie de forêt a ravagé Celista et brûlé les terres jusqu’à la limite de la propriété de Celista Estate Winery. Le propriétaire, Jake Ootes, a déclaré à Black Press Media que sa propriété était toujours debout, mais que la fumée avait probablement détruit ses vendanges et endommagé des bâtiments.

« Cela a été une situation très, très stressante de ne pas savoir ce qui se passe là-bas. »

Ootes et sa femme ont évacué la propriété vers 15 heures le 18 août.

Le couple est sorti juste à temps selon Ootes, qui a déclaré que peu de temps après leur arrêt à la station-service de Squilax-Anglemont Road et Little Shuswap Lake Road, le feu avait ravagé la zone et aurait détruit Race Trac Gas.

Les Ootes se sont rendus à Kelowna pour rester avec leur famille en attendant le feu vert pour rentrer chez eux.

« Ce n’est que lundi que j’ai découvert grâce aux images satellite que tout semblait OK, puis nous avons eu la confirmation que quelqu’un était venu chez nous et ils ont pris une photo de la maison. »

En regardant la télévision à Kelowna, Ootes a déclaré que les chefs des pompiers du district régional et locaux du centre de l’Okanagan faisaient des mises à jour quotidiennes sur l’incendie de forêt du complexe Grouse, mais que l’on entendait peu parler de la situation dans la région de Shuswap.

« Ce qui était intéressant dans notre cas, c’est que je suivais en quelque sorte, en écoutant les discussions sur les réseaux sociaux, il semblait que les incendies empiraient de plus en plus. »

Ootes croit que le Shuswap aurait grandement bénéficié de conférences de presse quotidiennes similaires à celles organisées par le district régional de Central Okanagan. Le district régional de Columbia-Shuswap a lancé des mises à jour vidéo le 22 août.

Une poignée d’habitants de Shuswap sont restés dans les zones d’évacuation dans l’espoir de sauver leurs maisons. Ootes a déclaré que certains membres de son équipe avaient décidé de rester.

« Je suis en contact avec eux et ils sont très heureux d’être restés car ils ont sauvé leurs propriétés. »

Cory Erlandson, un résident de Kamloops, possède une propriété de vacances à Scotch Creek. Il a partagé une vidéo avec Black Press dans laquelle il a parlé de son expérience avec l’incendie.

Erlandson a déclaré que l’ordre d’évacuation était tombé dans l’après-midi du 18 août. Il était entré juste avant pour récupérer son bateau et d’autres objets importants avant de se diriger vers Sorrente.

Erlandson a emmené son bateau sur le lac Shuswap et a regardé les arbres s’allumer juste derrière la maison de vacances.

« À ce moment-là, nous avons décidé de jeter l’ancre au milieu du lac et de regarder la chose se dérouler. »

Il a passé la nuit sur le bateau et s’est rendu à terre pour constater les dégâts le lendemain matin.

« On pouvait voir que quelqu’un était arrivé avec une excavatrice et avait coupé cette petite section d’arbres qui commençait à monter pour qu’elle ne puisse pas brûler. Donc, après que tout le monde ait été évacué, quelqu’un a dû emprunter cette route, a vu ce qui se passait et a saisi sa pelle.

Erlandson a déclaré que, quelle que soit la personne, elle a sauvé un nombre incalculable de propriétés.

Forrest Tower du BC Wildfire Service a déclaré : « Nous voulons que les gens partent selon les ordres d’évacuation, mais s’ils ont fait le choix de rester sur une propriété privée, si vous souhaitez le faire, vous devez communiquer avec nous. Il existe des moyens de travailler ensemble.

Un important contingent de pompiers forestiers, près de 150 membres, est en route vers l’incendie, a déclaré Tower, dans le cadre d’un système provincial qui envoie des ressources aux incendies en fonction des besoins. Il a déclaré que Bush Creek East est désormais classé numéro un dans le cadre du protocole d’urgence de partage des ressources et d’allocation des feux de forêt (RWSAP) de la Colombie-Britannique.

