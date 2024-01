Domaine viticole Anaia Wines / Japaz Guerra Arquitectos

© Luis Abba

Description textuelle fournie par les architectes. À l’ouest de la route 15 (ancienne route 40) et à côté de prestigieux vignobles se trouve ANAIA WINES. Possédant des vues qui sont une icône de Mendoza et avec un revenu entre des vignobles qui se terminent dans les Andes, vous entrez dans Fincas Del Campo où se trouve ANAIA WINES.

Une particularité de cette ferme est ses vignobles de forme irrégulière comme un verre brisé, cette forme apparemment capricieuse répond à la logique d’avoir sélectionné chaque secteur de la ferme pour les souches les plus adaptées à ce type de sol, suivant le concept de Terroir.

La Cave et la Maison font partie d’un ensemble qui dialogue entre eux où les visuels vers la Cordillère entre les lagunes d’irrigation utilisés de manière scénographique, permettent un jeu d’images, de reflets et de sons d’eau qui rappellent qu’ANAIA appartient au système central des oasis de Mendoza, où l’eau en tant que ressource joue un rôle fondamental auquel nous rendons hommage.

La conception de la cave s’inspire du territoire et du paysage de Mendoza, dans sa topographie des montagnes, la flore xérophyte de ses collines, la texture et la couleur de ses roches anciennes et le changement de tons terreux qui répondent aux différentes strates qui se sédimentaient. à travers des milliers d’années. Et comme le vin naît de la terre, ANAI en émerge avec la force d’un plissement tectonique, en l’occurrence construit dans le béton, qui est la roche liquide telle que définie par Le Corbusier.

Spatialement, le bâtiment est simple et puissant, c’est un prisme rectangulaire de 11 mètres. large de 100 mètres. long où les différents secteurs dont a besoin la gamme de ces vins se présentent de manière spatialement linéaire, à savoir : le secteur des vendanges, la salle de fermentation (en cuves basculantes en béton), la salle des barriques, la salle des bouteilles et la galerie de l’expédition.

À un étage supérieur destiné au secteur du tourisme, il y a une salle avec une vue panoramique sur la cordillère des Andes et un balcon donnant sur la salle des Chars et Barils. Au rez-de-chaussée, le secteur dispose d’une Salle de Dégustation équipée d’une installation multimédia sophistiquée qui projette les descripteurs aromatiques des vins sur la table de dégustation.

En tant que synthèse, forme, fonction, intégration dans le paysage, contrôle thermique passif, économie des ressources énergétiques et hydriques, austérité et élégance, etc. Ils font partie du même concept architectural qui définit ANAIA WINES.