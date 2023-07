Domaine royal lié à de nombreux décès et disparitions d’oiseaux protégés

Le domaine privé du roi Charles à Sandringham dans le Norfolk a été lié à la mort et à la disparition d’une série d’oiseaux légalement protégés au cours des deux dernières décennies, a révélé une enquête du Guardian.

Les cas incluent l’empoisonnement, le tir et la disparition présumés de certains des oiseaux de proie les plus rares du Royaume-Uni. L’un des cas concernait la mystérieuse perte de la dernière femelle busard montagu reproducteur de l’est de l’Angleterre, une espèce en danger critique d’extinction dont l’avenir au Royaume-Uni semble désormais sombre.

Le Guardian a identifié 18 cas depuis 2003 impliquant des infractions présumées contre les espèces sauvages ou l’abus présumé de poisons, liés au domaine royal et aux terres agricoles voisines appartenant au roi.

Calendrier Infractions fauniques présumées sur ou à proximité du domaine de Sandringham Montrer Le Guardian a documenté 18 cas présumés de fusillades, d’empoisonnements et de disparitions d’oiseaux rares et d’incidents connexes liés au domaine de Sandringham ou aux terres environnantes appartenant au roi. 2003 Le cerf-volant rouge retrouvé mort, empoisonné par deux insecticides hautement toxiques sur des terres agricoles appartenant à Sandringham. Aucun suspect identifié Décembre 2005 La chouette hulotte a été abattue après avoir été grièvement blessée dans un piège illégal. Le hibou avait des niveaux significatifs de tueur de rat toxique dans son corps. Un garde-chasse de Sandringham condamné à une amende de 500 £ et à 470 £ de frais Mai 2007 Un busard des marais retrouvé mort à la limite du domaine de Sandringham, soupçonné d’empoisonnement par des pesticides toxiques. Aucun suspect identifié octobre 2007 Deux busards femelles ont été abattus au-dessus du domaine de Sandringham. La police a fouillé une partie du domaine. Le prince Harry, un ami et le garde-chasse en chef ont été interrogés par la police. Les oiseaux n’ont pas été retrouvés et personne n’a été poursuivi octobre 2009 Un épervier trouvé sur le domaine de Sandringham empoisonné par un insecticide, à côté d’un pigeon mort qui en est mêlé. La police et le responsable de la santé et de la sécurité ont fouillé les bâtiments de Sandringham. Ils n’ont pas trouvé la même substance mais ont découvert des « problèmes de sécurité importants » avec des infractions aux règles sur les pesticides. Lettre d’avertissement envoyée à Sandringham Août 2014 Une femelle busard montagu, l’oiseau de proie le plus rare de Grande-Bretagne, a disparu sur un terrain appartenant à Sandringham. Il était équipé d’une balise satellite, qui a également disparu. Aucune infraction n’a pu être détectée Août 2016 Un autour des palombes est mort près de Sandringham House. Son corps a été incinéré par le personnel du domaine avant de pouvoir être examiné. Sa balise satellite a été renvoyée au British Trust for Ornithology. Aucune infraction n’a pu être détectée Septembre 2016 Jusqu’à 40 pigeons ramiers morts ont été retrouvés entassés près du centre des visiteurs du domaine de Sandringham. L’un était vivant et avait du sang qui coulait de son bec. Le lendemain matin, les oiseaux avaient été retirés avant de pouvoir être examinés par Natural England. Aucune infraction n’a pu être détectée Mars 2017 Une colombe morte a été retrouvée près de l’endroit où les pigeons ramiers morts ont été retrouvés en septembre 2016. En raison de ce cas précédent, il a fait l’objet d’une enquête, mais on pense qu’il est mort de causes naturelles. Août 2017 Une autre femelle busard de Montagu a disparu près du site du premier busard de Montagu disparu. Sa balise satellite a également disparu. Aucune infraction n’a pu être détectée Mai 2020 Un petit hibou a été retrouvé mort dans un piège Fenn, conçu pour attraper des hermines, sur les terres de Sandringham. Ces pièges n’étaient plus autorisés à cette fin. La police a déclaré qu’aucune infraction n’avait été commise, mais la RSPCA a donné des conseils au gardien en chef pour éviter que cela ne se reproduise. Décembre 2020 D’autres pièges et poisons Fenn ont été trouvés par des militants anti-colère, qui se sont plaints à la police de Norfolk. Aucune infraction enregistrée janvier 2021 Un renard a été signalé «tournant» en détresse dans un piège à Sandringham, ce qui a conduit les militants anti-collage à s’inquiéter pour le domaine janvier 2021 Un chien de compagnie a été piégé autour de son cou par un collet sur les terres de Sandringham. Le propriétaire du chien a porté plainte Mars 2021 Un cerf-volant rouge mort a été retrouvé sur la plage de Snettisham, tout près de Sandringham. Des mort-aux-rats et une pastille de fusil de chasse ont été détectés par des tests. Les enquêteurs n’ont pas pu identifier un suspect juillet 2021 Plus de pièges Fenn, de pièges fluviaux et de pièges, certains avec des poisons, sur le domaine de Sandringham ont été signalés à Natural England, puis suivis par le HSE. Pas d’action prise Août 2021 Des mort-aux-rats auraient été laissés à l’air libre sur les terres de Sandringham. Le HSE n’a pas visité les sites de mort aux rats, donc aucun échantillon n’a été analysé, mais le cas a été ajouté à sa base de données Août 2022 Plus de pièges prétendument non autorisés trouvés sur Sandringham. La police de Norfolk a enquêté et déclaré qu’elle « ne semble pas au moins se conformer aux meilleures pratiques » Est-ce que cela a été utile? Merci pour votre avis.

De nombreux cas sont détaillés par les régulateurs officiels dans des documents internes qui ont été publiés en vertu de la législation sur la liberté d’information.

Les documents révèlent comment la police et les responsables de l’application des lois ont régulièrement enquêté sur le domaine privé des Windsors, qui s’étend sur environ 8 100 hectares (20 000 acres) de parcs, de terres agricoles et de forêts. La dernière enquête a pris fin plus tôt cette année.

Les documents révèlent également comment la succession semble parfois avoir entravé les enquêtes officielles. En 2016, Natural England, l’organisme de réglementation de la conservation, a indiqué qu’il n’était pas en mesure d’enquêter sur la mort suspecte de jusqu’à 40 pigeons ramiers sur le domaine, car il semblait que la zone avait été «nettoyée» tôt un matin.

En 2006, un garde-chasse de Sandringham a été condamné à une amende de 500 £ et 470 £ de frais après avoir admis avoir mutilé une chouette hulotte légalement protégée dans un piège. Photographie : Les Gibbon/Alamy

À une autre occasion, le personnel a brûlé le corps d’un autour des palombes, un autre rapace légalement protégé, ce qui a rendu impossible l’enquête sur la cause de sa mort.

Les révélations pourraient être particulièrement inconfortables pour le roi puisque feu la reine Elizabeth II était patronne de la Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) depuis 1952. Le prince Philip était patron du British Trust for Ornithology jusqu’à sa mort en avril 2021.

La famille royale est également confrontée à des questions quant à savoir si le domaine a été traité avec indulgence par les agences officielles, une suggestion rejetée par le domaine.

Un porte-parole de Sandringham a déclaré qu’il « soutient pleinement et coopère à toute enquête sur des incidents présumés liés à la faune ou aux pesticides ». Ils ont déclaré que la grande majorité des allégations décrites par le Guardian « ont fait l’objet d’une enquête sans autre mesure prise, ou sont des affirmations basées sur peu ou pas de preuves substantielles ».

Un seul des incidents a donné lieu à des poursuites. En 2006, un garde-chasse de Sandringham a été condamné à une amende de 500 £ et 470 £ de frais après avoir admis avoir mutilé une chouette hulotte légalement protégée dans un piège. Trois autres accusations ont été abandonnées; l’un d’entre eux concernait l’utilisation incorrecte de raticides.

Nicholas Crampton, l’avocat du Crown Prosecution Service qui a poursuivi l’affaire de 2006, a déclaré qu’une condamnation réussie aurait dû inciter Sandringham à améliorer ses pratiques, mais qu’il y avait plutôt des incidents répétés sur ses terres.

Le spécialiste des affaires de criminalité liée aux espèces sauvages a déclaré : « Au moment où j’ai pris ma retraite en 2010, j’étais déçu qu’un nombre disproportionné d’incidents liés à la faune ciblant des rapaces aient été signalés dans le domaine. Cela suggérait un échec de la direction et cela contrastait avec la réponse positive d’autres personnes à Norfolk que nous avions également poursuivies.

Les oiseaux de proie sont protégés au Royaume-Uni depuis des décennies car ils constituent un élément vital de la biodiversité du pays. Les tuer ou les déranger est une infraction pénale en vertu de la loi de 1981 sur la faune et la campagne, les contrevenants étant passibles d’amendes illimitées et jusqu’à six mois de prison.

Les experts en conservation ont souligné deux incidents particulièrement préoccupants. Ils impliquaient deux busards montagu – l’oiseau de proie le plus rare et le plus menacé du Royaume-Uni. Seuls neuf des oiseaux vivent maintenant au Royaume-Uni.

Le premier oiseau a disparu sur les terres agricoles de Sandringham en août 2014 et le second en août 2017 à quelques centaines de mètres. Les deux oiseaux avaient été équipés de balises satellites dans le cadre de programmes de conservation pour aider l’espèce à se rétablir. Dans les deux cas, les balises et les oiseaux ont soudainement disparu sans avertissement.

La perte du deuxième busard cendré, surnommé Sally par la RSPB, a eu un impact « significatif » sur le sort de l’espèce, selon un expert. Elle était la femelle du dernier couple reproducteur survivant de busards montagnards dans l’est de l’Angleterre. Il n’y a plus de couples reproducteurs au Royaume-Uni.

En 2020, les busards de Montagu ont été officiellement placés sur la «liste rouge» du Royaume-Uni des oiseaux en danger critique d’extinction. Des ornithologues experts, s’exprimant sous couvert d’anonymat, ont déclaré que la perte de Sally avait directement contribué à la liste rouge de l’espèce.

La police de Norfolk a enquêté sur les deux cas, mais a déclaré que puisqu’aucun corps n’avait été retrouvé, il n’y avait aucune preuve d’un crime et n’a pris aucune mesure. Sandringham a nié toute connaissance de la disparition des oiseaux.

Un autre incident, largement couvert par les médias à l’époque, s’est produit en octobre 2007 lorsque le prince Harry et un ami ont été interrogés par la police après que deux busards aient été abattus au-dessus de Sandringham. Il n’y a eu ni arrestation ni inculpation.

L’un des cas récents concernait un autre oiseau de proie, un milan royal, qui avait été retrouvé mort sur une plage proche du domaine de Sandringham en 2021. Natural England notait dans une note interne qu' »un milan royal a été retrouvé mort dans des circonstances hautement évocatrices ». d’empoisonnement illégal dans une zone où il y a eu des incidents d’empoisonnement antérieurs ».

Deux incidents ont impliqué des busards de Montagu – l’oiseau de proie le plus rare et le plus menacé du Royaume-Uni. Photographie : Patrick Pleul/EPA

Des tests de laboratoire ont détecté trois raticides différents dans son foie; deux auraient pu contribuer à sa mort. Une radiographie a détecté une pastille de fusil de chasse dans sa chair.

Cela a été étudié par un autre organisme de réglementation, le Health and Safety Executive, qui applique les réglementations strictes du Royaume-Uni en matière de pesticides et de produits chimiques. Il a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve pour lier la mort du cerf-volant rouge à un domaine particulier et n’a pris aucune mesure.

Selon une note interne de Natural England rédigée en 2009, Sandringham avait « un historique d’incidents liés aux pesticides et d’autres crimes contre les oiseaux de proie ». La note énumérait quatre cas impliquant la succession.

Un responsable a conclu : « Il semble que même si l’un des gardiens du domaine a fait face à des accusations de rodenticide et de contrôle illégal des rongeurs de la part du [2005] incident, les pratiques n’ont pas changé… Il y a clairement eu un échec dans le régime de gestion.

Les défenseurs de l’environnement ont soulevé des questions sur le manque de mesures d’exécution contre Sandringham.

Au cours des 23 dernières années, la reine et maintenant le roi ont reçu plus de 15,4 millions de livres sterling de subventions gouvernementales pour leurs fermes et leurs bois sur le domaine pour la campagne et la gérance de l’environnement.

En vertu des règles de l’Union européenne, tout propriétaire foncier ou agriculteur qui a reçu des subventions agricoles et environnementales peut voir ces paiements réduits ou retirés s’il enfreint les règles de protection de l’environnement. Ces règles sont connues sous le nom de règlements de conditionnalité.

La Rural Payments Agency, l’organisme officiel qui supervise ces subventions, a déclaré que depuis 2015, elle avait réduit ou retiré les subventions aux agriculteurs et aux propriétaires fonciers plus de 200 fois en utilisant les règles qui, selon les experts, pourraient s’appliquer à Sandringham. Ces règles incluent l’utilisation abusive d’insecticides et la persécution des oiseaux sauvages.

Une source senior de la conservation, s’exprimant sous couvert d’anonymat, a déclaré: «Si un autre domaine avait fait l’objet de tant d’enquêtes, il y aurait eu beaucoup de choses sur la conditionnalité. On s’attendrait à ce que la famille royale vive à un niveau plus élevé.

La RSPB a appelé à une action beaucoup plus dure pour poursuivre les crimes sauvages.

Katie-Jo Luxton, directrice de la conservation de la RSPB, a déclaré : « Le Royaume-Uni a un problème permanent de persécution des oiseaux de proie, et la majorité des cas se produisent en relation avec des terres gérées pour le tir au gibier à plumes. Les incidents dont nous avons connaissance ne sont que la pointe de l’iceberg et cela se reflète dans le fait que certaines espèces restent étrangement absentes des endroits où elles devraient prospérer.

« Nous avons besoin que nos gouvernements prennent ces crimes au sérieux et aident à assurer une meilleure application des lois existantes, ainsi qu’à introduire de nouvelles législations essentielles telles que l’octroi de licences aux landes à tétras. »

L’Agence des paiements ruraux a déclaré qu’elle ne commentait pas les cas individuels.

Le porte-parole du domaine de Sandringham a déclaré qu’il « travaille intensivement pour protéger la faune locale et encourager les habitats naturels pour les animaux, et est activement impliqué dans des projets visant à réintroduire des espèces d’oiseaux en voie de disparition, notamment le courlis cendré et les tourterelles ». Il « se targue de toutes les opérations immobilières reflétant la législation la plus récente et la plus pertinente, avec un personnel respectant les meilleures pratiques à tout moment ».