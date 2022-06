Dom Phillips: Le bateau utilisé par le journaliste britannique assassiné et l’expert indigène retrouvé coulé avec des sacs de sable | Nouvelles du monde

Le bateau utilisé par le journaliste britannique assassiné Dom Phillips et l’expert indigène brésilien Bruno Pereira pour voyager à travers la forêt amazonienne a été retrouvé, a déclaré la police alors qu’elle continuait d’enquêter sur le double meurtre.

Le hors-bord a été submergé à environ 20 mètres (65 pieds) de profondeur sous la rivière Itacoai dans le nord du Brésil, alourdi par six sacs de sable.

Les autorités ont déclaré avoir été conduites sur le site du navire coulé par le dernier suspect du meurtre, Jeferson da Silva Lima, ou « Pelado da Dinha », qui s’est rendu à la police samedi.

La dernière trouvaille vient comme la police a annoncé cinq nouveaux suspects ils croient avoir aidé à cacher les corps du couple après leur mort.

La police n’a pas nommé les nouveaux suspects, ajoutant dans un bref communiqué que les enquêtes en cours visent à « clarifier toutes les circonstances, les mobiles et les personnes impliquées dans l’affaire ».

Le couple a disparu dans l’un des coins les plus reculés de la forêt tropicale quelques jours seulement après que M. Pereira a reçu des menaces de bûcherons et de mineurs de la région.

Les deux hommes se trouvaient dans la communauté de Sao Rafael et revenaient en bateau vers la ville voisine d’Atalaia do Norte, lorsqu’ils ont disparu.

Amarildo da Costa de Oliveira, suspect dans l’affaire des meurtres d’Amazon, vu sur un bateau en 2021



Des policiers escortent Oseney da Costa de Oliveira, accusé d’être impliqué



Leur les corps ont été retrouvés 10 jours plus tardavec une autopsie suggérant qu’ils ont été tués par une « arme à feu avec des munitions de chasse typiques ».

Trois hommes ont déjà été arrêté.

Bruno Pereira a disparu en Amazonie avec Dom Phillips le 5 juin. Photo : BAND TV



L’enquête dénonce une « mafia du poisson »

M. Phillips a fait des reportages sur le Brésil pendant plus de 15 ans pour des journaux tels que The Guardian, le Washington Post, le New York Times et le Financial Times.

Il avait recherché un livre sur l’Amazonie et ses défenseurs de l’environnement.

La région sauvage et anarchique a attiré des gangs de contrebande de cocaïne, ainsi que des bûcherons, des mineurs et des chasseurs illégaux.