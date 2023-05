Dom Phillips et Bruno Pereira: la police brésilienne accuse d’anciens patrons d’agence d’inconduite dans l’affaire du meurtre d’Amazon | Nouvelles du monde

Deux anciens responsables de l’agence ont été inculpés au Brésil pour le meurtre d’un journaliste indépendant britannique.

La police a déclaré que les deux anciens responsables n’avaient pas donné suite aux informations avant les meurtres de Dom Phillips et de l’expert indigène Bruno Pereira.

Les officiers n’ont pas encore nommé les deux anciens responsables, mais l’agence de presse d’État Agencia Brasil a déclaré qu’il s’agissait de l’ancien président de la Funai, Marcelo Xavier, et de l’ancien vice-président, Alcir Amaral Teixeira.

Selon la police fédérale, les deux hommes savaient lors de la réunion de la Funai en 2019 et par le biais d’autres formes de documentation que la vie des employés – comme Pereira – de l’agence était en danger. La police affirme ne pas avoir pris les « mesures nécessaires » pour les protéger, ce qui « a abouti au double homicide ».

M. Phillips et M. Pereira ont été vus pour la dernière fois sur leur bateau sur la rivière Itaquai dans la vallée de Javari le 5 juin 2022, où ils ont disparu peu de temps après.

Itacoai River lors de l’opération de recherche du journaliste britannique Dom Phillips et de l’expert indigène Bruno Pereira en 2022



La région est à la frontière péruvienne avec le Brésil.

Il abrite les plus grandes communautés indigènes du monde, des gangs de contrebande de cocaïne, des chasses illégales et des rackets de pêche.

Après leur disparition, leurs corps ont été retrouvés 10 jours plus tard et un rapport d’autopsie a suggéré qu’ils avaient été tués par « une arme à feu et des munitions de chasse typiques ».

La police a déclaré que les meurtres avaient été planifiés par le chef de gang Ruben Dario da Silva Villar parce que Pereira exécutait

inspections d’opérations de pêche illégales, causant des pertes au groupe criminel de Villar.

Villar et trois autres ont été inculpés de double homicide et de recel de cadavres.

M. Phillips, qui avait écrit pour The Guardian, The Washington Post et contribué au Times

Hr recherchait un livre sur le voyage avec M. Pereira, un ancien chef de tribus isolées et récemment contacté à l’agence fédérale des affaires indigènes Funai.

« Quête de justice »

Après la découverte du corps de M. Phillips, sa femme a déclaré que la famille pouvait « dire au revoir avec amour ».

Elle a ajouté: « Aujourd’hui, nous commençons également notre quête de justice. J’espère que les enquêtes épuiseront toutes les possibilités et apporteront des réponses définitives sur tous les détails pertinents dès que possible. »

Des manifestations ont également eu lieu dans tout le pays l’année dernière par des résidents locaux et des militants condamnant les meurtres et critiquant le gouvernement pour avoir coupé le soutien public aux communautés autochtones.