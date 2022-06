Dom Phillips et Bruno Araújo Pereira: un suspect détenu alors que le Brésil intensifie la recherche d’hommes disparus dans une région éloignée de l’Amazonie

Les inquiétudes grandissent quant au sort de Dom Phillips et Bruno Araújo Pereira, qui ont été portés disparus pour la première fois dimanche dans la vallée de Javari, dans l’extrême ouest de l’État d’Amazonas. Ils auraient reçu des menaces de mort quelques jours auparavant.

Lors d’une conférence de presse mercredi, le secrétaire général de la sécurité de l’État d’Amazonas, Carlos Alberto Mansur, a déclaré que le suspect faisait toujours l’objet d’une enquête en garde à vue.

Mansur a déclaré que l’homme avait été arrêté après avoir été trouvé en possession de « beaucoup de drogue » et de munitions utilisées pour la chasse illégale.

Les autorités ont déclaré mercredi qu’elles poursuivaient plusieurs pistes d’enquête, y compris l’homicide, et ont ajouté qu’elles « ne peuvent toujours rien exclure ».

Mansur a noté que cinq autres personnes ont également été interrogées par la police en relation avec la disparition de Phillips et Pereira, qui s’étaient rendus dans la région pour mener des recherches pour un projet de livre sur les efforts de conservation dans la région.

Avant la conférence de presse, les médias et les membres de la famille des deux hommes disparus ont appelé le gouvernement fédéral à intensifier ses efforts de recherche. Le commissaire de la police fédérale, Eduardo Alexandre Fontes, a déclaré mercredi qu’un total de 250 hommes, deux hélicoptères, trois drones et 16 bateaux ont été déployés pour l’opération de recherche et de sauvetage.

Phillips et Pereira sont portés disparus depuis plus de 72 heures, selon la Coordination de l’Organisation indigène. L’organisation, connue sous le nom d’UNIVAJA, a déclaré que les informations par satellite montraient le dernier emplacement connu du couple dans la communauté de São Rafael tôt dimanche matin, où ils devaient rencontrer un dirigeant local qui ne s’est jamais présenté.

Une région « dangereuse »

Abritant des milliers d’indigènes et environ 16 groupes non contactés, la vallée de Javari – le deuxième plus grand territoire indigène du Brésil – est un patchwork de rivières et de forêts denses qui rend l’accès très difficile. La région est de plus en plus menacée par les mineurs illégaux, les bûcherons, les chasseurs et les trafiquants de drogue internationaux qui exploitent son vaste réseau de rivières.

Mercredi, le surintendant de la police fédérale Fontes a décrit la zone où Phillips et Pereira ont disparu comme « compliquée » et « dangereuse ».

Phillips et Pereira s’étaient rendus dans la région pour mener des recherches pour un livre sur les efforts de conservation là-bas. Phillips, un spécialiste d’Amazon, avait précédemment rapporté pour le journal britannique The Guardian les menaces posées par l’exploitation minière illégale et les éleveurs de bétail aux groupes autochtones isolés de la région.

Bien qu’elle soit sous la protection du gouvernement, la vallée du Javari peut être un environnement hostile pour les journalistes et les militants des droits des autochtones. Selon le parquet brésilien, un travailleur des affaires indigènes a été assassiné dans la région en septembre 2019.

« Dans cette région, la violence progresse de manière de plus en plus incontrôlée dans le contexte de l’invasion des terres indigènes et des terres appartenant à l’État, de la répression de la liberté de la presse et du travail des journalistes », a déclaré UNIVAJA dans un communiqué.

En 2018, Phillips a rendu compte des menaces posées par l’exploitation minière illégale et les éleveurs de bétail aux groupes autochtones isolés là-bas, avec Pereira au cœur de cet article.

Survival International, une ONG qui défend les peuples indigènes, a déclaré que Pereira avait déjà reçu « de nombreuses menaces » en raison de son travail en tant qu' »allié de la lutte indigène ».