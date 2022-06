Dom Phillips, correspondant britannique au Brésil, décède à 57 ans

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

Dom Phillips, un journaliste britannique basé au Brésil qui avait écrit pour le Washington Post, le Guardian et d’autres organes de presse et était l’un des principaux chroniqueurs des effets environnementaux dévastateurs de la déforestation en Amazonie, est décédé dans la vallée reculée de Javari, dans l’ouest du Brésil, où il recherchait un livre. Il avait 57 ans.

Selon les médias, lui et Bruno Araújo Pereira, un expert des peuples autochtones du pays, voyageaient en bateau sur la rivière Itaquai dans l’État brésilien d’Amazonas, connu ces dernières années pour la violence croissante des pêcheurs illégaux, des bûcherons et des trafiquants de drogue. Les deux hommes ont été vus vivants pour la dernière fois le 5 juin.

La police a annoncé vendredi que des restes humains récupérés dans une forêt isolée appartenaient à M. Phillips. Un pêcheur a avoué cette semaine avoir tué le journaliste et son compagnon de voyage, a indiqué la police, et a conduit les enquêteurs dans un endroit isolé où les restes ont été enterrés.

Les autorités ont déclaré samedi qu’un autre ensemble de restes humains appartenait à Pereira. Tous deux ont été abattus, ont-ils dit. Au moins trois hommes sont en garde à vue.

M. Phillips, un ancien journaliste musical en Angleterre, vivait au Brésil depuis 2007. Il a appris le portugais et s’est marié avec une Brésilienne et a vécu à São Paulo, Rio de Janeiro et, plus récemment, Salvador, la capitale de l’État du nord-est de Bahia.

Bruno Pereira, spécialiste des communautés indigènes du Brésil, est mort à 41 ans

C’était un journaliste polyvalent qui écrivait sur la politique, la pauvreté et les développements culturels au Brésil. En tant que collaborateur de The Post de 2014 à 2016, il a couvert les préparatifs du pays pour le tournoi de football de la Coupe du monde et les Jeux olympiques d’été de 2016. Il a ensuite examiné si les Jeux avaient conféré un avantage durable à Rio de Janeiro.

« Trois mois après l’organisation réussie des Jeux olympiques d’été, le centre culturel du Brésil devrait monter en flèche », a-t-il écrit dans The Post. « Au lieu de cela, c’est un gâchis financier, politique et criminel. »

M. Phillips a été particulièrement attiré par le sort du monde naturel du Brésil et des peuples autochtones vivant au plus profond de la forêt amazonienne. Il a voyagé dans tout le pays pour rendre compte de la déforestation, alors que les agriculteurs et d’autres intérêts commerciaux détruisaient de vastes étendues de forêts tropicales autrefois denses du Brésil. Il a dirigé le L’enquête du gardien de grands élevages de bétail établis sur des terres forestières défrichées.

« Dom est l’un des journalistes les plus éthiques et les plus courageux que je connaisse », a déclaré Andrew Fishman, un journaliste américain travaillant au Brésil, au service d’information latino-américain CE Noticias Financieras. « Il a toujours été extrêmement rigoureux dans son travail et incisif dans ses analyses. »

En 2019, M. Phillips a interrogé le président Jair Bolsonaro sur la déforestation dans les campagnes. Bolsonaro, qui favorise l’exploitation minière et d’autres développements commerciaux, a répondu : « Tout d’abord, vous devez comprendre que l’Amazonie appartient au Brésil, pas à vous ».

Une vidéo de l’échange a fait sensation parmi les partisans de Bolsonaro, qui l’ont utilisée pour promouvoir leur point de vue selon lequel le président était attaqué par les médias.

« Dom a été très secoué par cette vidéo », a déclaré Fishman. « Il a senti que cela lui mettait une cible sur le dos et rendait son travail plus difficile. »

En 2018, M. Phillips a rejoint Pereira et le photographe Gary Calton sur un voyage de 17 jours dans l’Amazonie – près de 600 miles en bateau et une randonnée de 45 miles à pied – alors que Pereira, alors fonctionnaire du gouvernement, tentait de prendre contact avec des groupes autochtones isolés.

« Alors qu’il s’accroupit dans la boue près d’un feu », a écrit M. Phillips dans une histoire évocatrice pour le Guardian, « Bruno Pereira, un fonctionnaire de l’agence indigène du gouvernement brésilien, ouvre le crâne bouilli d’un singe avec une cuillère et mange son cerveaux pour le petit-déjeuner alors qu’il discute de politique.

M. Phillips a surnommé certaines des personnes qu’il a rencontrées « les ninjas de cette forêt, [who] sont aussi protecteurs qu’ils y sont chez eux. Ils pêchent des piranhas et chassent, bouchent et cuisinent des oiseaux, des singes, des paresseux et des sangliers pour les manger.

Lorsqu’on a demandé à un homme local si le développement agricole et l’exploitation minière devraient être autorisés dans les territoires autochtones, il a répondu: « Non. Nous prenons soin de notre terre.

M. Phillips est retourné plusieurs fois dans la vallée de Javari pour mener des recherches pour un livre provisoirement intitulé « Comment sauver l’Amazonie ». Il a reçu une subvention de la Fondation Alicia Patterson pour l’aider à financer ses reportages.

Ces dernières années, la région était devenue de plus en plus dangereuse, avec plus de 150 militants écologistes tués au Brésil entre 2009 et 2020, selon le projet de journalisme latino-américain. Tierra de Resistentes.

Après que M. Phillips et Pereira ne se soient pas présentés à une réunion prévue le 5 juin, des Autochtones ont signalé qu’un bateau les suivait.

L’épouse de M. Phillips, Alessandra Sampaio, a appelé le gouvernement brésilien à agir rapidement pour retrouver son mari et Pereira. Des célébrités brésiliennes, dont la star du football Pelé, se sont jointes à l’appel public. Des organes de presse – tels que The Post, The Guardian et le New York Times, pour lesquels M. Phillips avait tous écrit – ont publié une lettre ouverte exigeant que le gouvernement brésilien « intensifie de toute urgence et finance pleinement ses efforts » pour retrouver les hommes.

Lorsque Bolsonaro a été informé de leur disparition, il a semblé suggérer qu’ils étaient en faute.

« Tout peut arriver », a-t-il dit. « Cela aurait pu être un accident. Ils auraient pu être exécutés. »

Après la découverte de leurs restes, Bolsonaro a dit, « Cet Anglais était détesté dans la région. … Il aurait dû plus que redoubler les précautions qu’il prenait. Et il a décidé de partir en excursion à la place.

La déclaration a provoqué un tollé au Brésil et à l’étranger.

« Les victimes ne sont pas les coupables », a déclaré l’un des opposants politiques de Bolsonaro, Orlando Silva, dans un tweet.

Dominic Mark Phillips est né le 23 juillet 1964 à Bebington, une ville près de Liverpool dans la région du Merseyside au nord-ouest de l’Angleterre. Il a quitté l’université pour voyager dans les années 1980 et a vécu en Israël, en Grèce, au Danemark et en Australie, prenant des petits boulots, notamment cueillir des fruits, travailler comme chef et nettoyer une usine de viande.

Il est devenu un adepte d’une forme de musique de danse électronique appelée house et, à la fin des années 1980, a aidé à fonder un magazine d’art à Bristol, en Angleterre. Il a déménagé à Londres en 1990 et a travaillé comme rédacteur en chef chez Mixmag, un magazine chronique de la musique house. Il a inventé le terme «progressive house» pour décrire «une nouvelle race de house britannique dure mais mélodieuse, percutante mais réfléchie, édifiante et trancey».

Il quitte la publication en 1999 pour produire des documentaires et des vidéos sur la musique. En 2009, il publie «DJ Superstars, c’est parti !», un livre décrit dans une critique du Guardian comme « en partie, un mémoire de ses journées sur les clubs et les afters inondés de champagne, de vodka, de cocaïne et d’ecstasy ».

M. Phillips s’est rendu pour la première fois au Brésil en 1998. Après s’y être installé neuf ans plus tard, il a en grande partie abandonné ses habitudes nocturnes et s’est souvent levé avant l’aube pour faire du stand-up paddle sur les voies navigables.

« D’un côté, c’est comme être en Europe ou en Amérique », a-t-il déclaré dans une interview en 2008 avec le magazine DMCWorld, une publication musicale. « D’un autre côté, c’est complètement différent – comme entrer dans un monde en verre où tout semble identique mais qui est en fait à l’envers, à l’envers, à l’envers, peu importe. … Ce qu’il y a de mieux dans ce pays, ce sont les gens — ils sont vraiment ouverts, amicaux et positifs. Ils aiment la musique. Riches ou pauvres, ils font de leur mieux pour profiter au maximum de la vie.

En plus de sa femme, les survivants comprennent une sœur et un frère.

M. Phillips a refusé plusieurs offres d’emploi prestigieuses, préférant rester au Brésil en tant qu’écrivain indépendant, contribuant au Financial Times, à Bloomberg News et à des magazines de football. Il était bien connu des journalistes internationaux et enseignait l’anglais et faisait du bénévolat dans les quartiers pauvres.

« Il aime voir l’impact de son travail sur la vie des gens », a déclaré Cecília Olliveira, fondatrice de Fogo Cruzado, un site Web documentant la violence au Brésil, à CE Noticias Financieras. « Il aime faire du journalisme qui change quelque chose, qui dénonce les abus, qui aide à protéger ceux qui ont besoin de protection. »