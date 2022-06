Dom Phillips : Cinq suspects qui aident à cacher les corps du journaliste britannique et de son compagnon en Amazonie identifiés | Nouvelles du monde

Cinq suspects ont aidé à cacher les corps du journaliste britannique Dom Phillips et de l’expert indigène Bruno Pereira après leur assassinat en Amazonie, a annoncé la police brésilienne.

Le couple a été vu pour la dernière fois sur leur bateau sur la rivière Itaquai – près de l’entrée du territoire indigène de la vallée de Javari, qui borde le Pérou et la Colombie – le 5 juin, disparaissant peu de temps après.

Leur des corps ont été retrouvés 10 jours plus tard.

Une autopsie a suggéré qu’ils avaient été tués par une « arme à feu avec des munitions de chasse typiques » et trois hommes ont déjà été arrêtés.

La police n’a pas nommé les nouveaux suspects accusés d’avoir dissimulé le meurtre, ajoutant dans un bref communiqué que les enquêtes en cours visent à « élucider toutes les circonstances, les mobiles et les personnes impliquées dans l’affaire ».

Amarildo da Costa Oliveira, un pêcheur qui, selon la police, a avoué avoir tué les deux victimes, son frère Oseney da Costa et un troisième homme, Jeferson da Silva Lima, ont été arrêtés.

Image:

Des agents de la police fédérale escortent un homme accusé d’être impliqué



Les suspects auraient démembré les corps, les auraient incendiés et jetés dans un fossé, ont rapporté les médias locaux.

M. Phillips, un journaliste indépendant qui avait écrit pour The Guardian et le Washington Post, faisait des recherches pour un livre sur le voyage avec M. Pereira, un ancien chef de tribus isolées et récemment contacté à l’agence fédérale des affaires indigènes Funai.

Le choc face aux meurtres a fait écho à travers le Brésil et dans le monde, mettant en évidence la refonte de l’agence indigène Funai sous le président Jair Bolsonaro, ainsi qu’une vague croissante de violence et d’incursions criminelles sur les terres indigènes.

La femme de M. Phillip a dit la famille peut « dire au revoir avec amour » après la découverte de son corps.

Image:

Bruno Pereira a disparu aux côtés de Dom Phillips. Photo : BAND TV



« Aujourd’hui, nous commençons également notre quête de justice. J’espère que les enquêtes épuiseront toutes les possibilités et apporteront des réponses définitives sur tous les détails pertinents dès que possible », a-t-elle déclaré.