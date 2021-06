Dom Manfredi : l’ailier des Wigan Warriors prendra sa retraite à la fin de l’année | Nouvelles de la ligue de rugby

Dom Manfredi a marqué deux essais lors de la Grande Finale 2018

Les Wigan Warriors ont confirmé que Dom Manfredi prendra sa retraite à la fin de la saison en raison d’une blessure.

Le joueur de 27 ans a été médicalement conseillé de mettre fin à sa carrière mais continuera jusqu’à la fin de la saison 2021 de Super League, à l’expiration de son contrat.

Manfredi, qui est à Wigan depuis l’âge de 14 ans, s’est blessé au genou gauche à l’entraînement la semaine dernière, ce qui est un problème récurrent pour l’aile.

Manfredi a subi des blessures consécutives au LCA au genou gauche et une autre au droit, entraînant trois reconstructions en seulement cinq ans.

Le double vainqueur de la Grande Finale de la Super League a joué 82 fois pour les Warriors et a marqué 57 essais depuis ses débuts en équipe première en 2013.

Sur sa décision de prendre sa retraite à la fin de l’année, il a déclaré : « Comme tout le monde le sait, j’ai eu beaucoup de problèmes avec mes genoux, surtout le gauche depuis que je suis jeune. Le nombre de blessures que j’ai dû subir il a enfin fait des ravages.

« Je souffre constamment et cela affecte ma qualité de vie. Au cours des neuf derniers mois, la douleur a augmenté et j’ai eu plus de symptômes, mais j’ai essayé de lutter contre cela. C’est arrivé à un point. où j’ai du mal à passer une semaine à l’entraînement.

« J’attendais la nouvelle depuis un moment à cause de la douleur dans laquelle je souffrais. Je savais que ce n’était pas normal, mais j’ai juste essayé de le cacher. C’est arrivé à un point où je ne peux plus le cacher c’est pourquoi je suis allé voir le chirurgien. Rien d’autre ne peut être fait. Je vais essayer de le gérer du mieux que je peux cette année en ayant des injections et en obtenant les meilleurs traitements de physiothérapie et de rééducation disponibles.

« J’ai eu des bas incroyables, mais j’ai aussi eu des hauts incroyables. Dans l’ensemble, ça en valait la peine. J’ai donné mon corps à la ligue de rugby, et je le referais. Je crois au rugby a fait de moi la personne que je suis aujourd’hui.

« Je veux sortir sur un bon pied et faire de mon mieux pour l’équipe. Je sais que j’ai du mal en ce moment, mais j’espère que dans quelques semaines je me sentirai un peu mieux et je pourrai sortir et faire ma part.

« Je ne remercierai jamais assez le personnel du club, les joueurs et tous les fans pour tout leur soutien pendant mon temps de jeu. Ils m’ont soutenu contre vents et marées et je n’aurais pas pu le faire sans eux. Ils J’ai tous été si gentils avec moi et je suis si reconnaissante. »

