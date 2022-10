Dom Caruso de McHenry tourne dans un effort courageux; Les Warriors rejettent la candidature de Burlington Central pour les séries éliminatoires – Shaw Local

McHENRY – Dom Caruso allait faire tout ce qui était en son pouvoir pour s’assurer que son dernier match de football au lycée pour McHenry ne se termine pas avec son aide hors du McCracken Field.

Le quart-arrière senior a raté les quatre dernières minutes de la première mi-temps et la première série de la seconde mi-temps après s’être blessé à la jambe gauche vendredi soir. Mais il est revenu avec sa cheville scotchée et a aidé à livrer une victoire 28-13 à la Fox Valley Conference pour les Warriors qui a gâché les espoirs de Burlington Central en séries éliminatoires.

“La ligne de touche a été renforcée, j’ai été renforcée et tout le monde était plus excité et prêt à partir”, a déclaré le porteur de ballon principal Dylan Drumheller de McHenry à propos du retour audacieux de Caruso.

“Ça fait très mal, je ne vais pas mentir”, a déclaré Caruso après avoir réussi 11 passes sur 15 pour 210 verges. “Une fois que la bande est passée dessus et que l’entraîneur l’a regardée, ça s’est définitivement amélioré. J’ai dû me battre pour les seniors et les gens autour de moi.

McHenry (4-5, 4-5) n’a jamais traîné alors que les seniors Eli Nothdorf, John Gacek, Max Smits et Caleb Rezmer et le junior Jesus Saavedra ont ouvert la voie à des avantages de 381-208 en verges totales et 65-40 en jeux sur Burlington ( 4-5, 4-5). Drumheller s’est précipité pour 120 verges et trois touchés en 30 courses.

“C’était comme si tout le monde était super physique, ce qui nous a manqué dans quelques matchs, même avec un nouveau front défensif (de cinq hommes) que nous n’avons pas vu de toute l’année”, a déclaré Nothdorf, qui est entré dans la formation de départ lors du dernier match. de sa première année. “Nous voulions partir du bon pied et nous voulions sortir avec une victoire.”

Drumheller a marqué sur des courses de 2 et 1 verges pour donner à McHenry une avance de 14-7 avec 11:18 à jouer en première mi-temps. Le quart-arrière de deuxième année de Burlington Jackson Alcorn (9 en 22, 159 verges) a lancé des touchés de 10 verges à Joseph Kowall et de 44 verges à Michael Person pour amener les Rockets à un point à la mi-temps dans sa quête de son premier voyage en séries éliminatoires depuis 2014.

“C’est une position dans laquelle nous avons été toute l’année”, a déclaré l’entraîneur de Burlington Brian Iossi, “mais nous n’avons pas sorti avec le feu que j’ai parfois vu en seconde période.”

McHenry l’a fait alors que Caruso est revenu et a frappé Zack Maness (3 attrapés, 84 verges) pour 57 verges pour préparer la course de touché de 1 verge de Drumheller. Un lancer de 26 verges à Jacob Zarek (8 attrapés, 126 verges) a mené à un touché de 1 verge par Evan Griffiths avec 27 secondes à faire dans le troisième.

“La ligne O cliquait, les porteurs de ballon couraient fort et nos receveurs ont attrapé le ballon”, a déclaré Caruso. “Je voulais juste gagner pour les seniors.”

L’aîné de McHenry, Patrick Ostapowicz, a scellé la victoire avec des interceptions dans la zone des buts sur le troisième but à 9:20 et sur une passe de Joey Crowley à 5:23.

“Les deux dernières semaines, nous avons très bien joué”, a déclaré l’entraîneur de McHenry, Joel Beard, après que son équipe ait remporté quatre de ses cinq derniers matchs. “Je suis tellement fier de ces gars-là.”