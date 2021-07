Le fileur anglais Dom Bess a été inclus dans une équipe de 17 joueurs pour les deux premiers tests contre l’Inde

Le lanceur anglais Dom Bess est ravi d’avoir une autre opportunité d’affronter l’Inde, mais a insisté sur le fait qu’il ne se mettra pas la pression lors de la prochaine série de tests.

Le fileur du Yorkshire a été inclus dans une équipe de 17 hommes plus tôt ce mois-ci pour les deux premiers matchs de la série des cinq tests contre une équipe qui a battu les hommes de Joe Root 3-1 au début de l’année dans le sous-continent.

Bess a joué deux fois en Inde et a connu des résultats mitigés, avec un parcours de cinq guichets suivi de luttes dans ses autres manches alors qu’il n’était pas impliqué dans les deuxième et troisième tests.

Après avoir échangé Taunton contre Headingley cette saison, le joueur de 24 ans a beaucoup de survêtements dans les jambes et pense qu’il est bien préparé s’il reçoit le feu vert aux côtés du fileur de premier choix Jack Leach au cours des deux prochains mois.

Bess a vécu des moments impressionnants pour le Yorkshire cette saison

« C’est probablement la première fois que je joue au cricket et que je trouve un processus », a déclaré Bess après avoir assisté à une séance de cricket communautaire au Haydn Road Community Cricket Club mardi.

« J’ai contribué avec la batte, le ballon et sur le terrain avec le Yorkshire mais je ne me suis pas mis la pression, je voulais juste profiter à nouveau de mon cricket.

« Et je suppose que j’ai trouvé l’équilibre maintenant où j’ai à nouveau été choisi pour l’équipe d’Angleterre et c’est une période excitante, mais je n’ai aucune pression pour me soumettre.

« Je veux juste profiter de cette série parce que je sais combien j’ai travaillé cet été et ce que j’ai fait. Si je reçois l’appel et que les choses se passent comme je le veux, je suis prêt, mais si ça ne se passe pas comme ça, c’est bien parce que je suis dans la meilleure position et que je travaille avec de très bons entraîneurs qui me connaissent bien, donc je vais continuer à me greffer. »

Alors que 23 guichets à une moyenne de 33,08 sur 10 matches de championnat du comté ne sont pas des statistiques qui font la une des journaux, une mise en garde est les conditions qui accueillent les filateurs au début de la saison.

Bess a été abandonné pour les deuxième et troisième tests en Inde plus tôt cette année

Après avoir joué en grande partie au second rang de Leach en Angleterre et à Somerset, le hors fileur a savouré un certain nombre de nouvelles expériences à Headingley qui ont contribué à son développement.

Bess a ajouté: « J’ai fait beaucoup de travail après l’hiver sur moi-même et mon cricket en termes de façon dont je traite les choses. Je pense que je suis dans un très bon espace en ce moment, probablement l’un des meilleurs espaces Je suis dedans depuis très longtemps.

« C’est excitant pour cette série de savoir que je suis bien placé. Cinq matchs test, c’est long et nous affrontons une très bonne équipe en Inde, que nous avons affrontée cet hiver, donc ce sera excitant d’en avoir une autre. craquer pour eux. »

Avec plus de matchs internationaux à l’horizon, cela signifie plus de bulles à gérer en raison de la présence continue de Covid-19 et Bess a concédé une tournée en Inde juste après que deux tests au Sri Lanka aient eu un effet laborieux.

À domicile, les conditions seront légèrement plus détendues par rapport à l’hiver ou à l’été dernier lorsque le cricket a fait ses premiers pas pour revenir à l’action après que la pandémie ait interrompu le sport.

3:07 Nick Knight utilise un stylo et du papier pour expliquer comment Dom Bess, le contre-fileur du Yorkshire et de l’Angleterre, peut devenir une menace plus importante contre les gauchers. Nick Knight utilise un stylo et du papier pour expliquer comment Dom Bess, le contre-fileur du Yorkshire et de l’Angleterre, peut devenir une menace plus importante contre les gauchers.

« Vous pouvez comprendre pourquoi les gens s’épuisent et se fatiguent mentalement, et à quel point cela a un impact sur votre jeu réel. C’est quelque chose que j’ai dû apprendre à essayer de gérer pendant l’Inde », a admis Bess.

« Nous avons appris à faire face et croisons les doigts, nous sommes sur le point de nous en sortir en termes de bulles strictes, mais vous devez trouver des stratégies. »

Bess a été rejoint à Haydn Road par Michael Vaughan pour l’un des nombreux projets #Funds4Runs menés cet été par LV= Insurance et le England and Wales Cricket Board, qui ont conjointement promis 1 million de livres sterling pour soutenir le cricket de base après la pandémie.

La conversation entre les deux se serait inévitablement tournée vers les Ashes plus tard cet hiver avec Vaughan, le capitaine gagnant de la série 2005, déclarant récemment que ce serait une farce si les touristes ne pouvaient pas amener leur famille avec eux.

BCCI – Bess a pris cinq guichets en Inde avant de perdre son rythme

Mais Bess a insisté: « Évidemment, je ne sais pas ce qui va se passer ou ce que sont l’Australie et ses réglementations – mais je pense que si votre nom figurait sur le billet et que vous alliez à une série Ashes à 24 ans, vous ne refuserait jamais cela.

« Je pense qu’il serait très difficile de laisser sa famille et ses supporters à la maison, mais c’est une série Ashes loin de chez soi, quelque chose dont vous rêvez, jouer contre les Australiens en Australie et chercher à gagner là-bas. Je pense que personne ne serait capable refuser cela, certainement quiconque rêve de le faire.

« Cela me donne la chair de poule d’en parler parce que c’est le summum. Il suffit de regarder les cendres de 2005, puis d’être à l’école et de rester debout toute la nuit pour regarder la série 10-11 quand (Sir Alastair) Cookie a marqué cent après cent.

« Je ne veux pas aller trop loin cependant. Nous avons cinq tests contre l’Inde et nous savons à quel point ils sont bons à domicile et à l’extérieur. Ce ne serait pas la meilleure chose à penser aux Ashes maintenant quand il y a cette grande série à venir. »