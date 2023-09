Dolphins vs LA Chargers Livestream : comment regarder la semaine 1 de la NFL en ligne aujourd’hui

Après avoir participé aux séries éliminatoires l’année dernière en tant qu’équipes Wild Card et avoir été éliminés au premier tour, les Dolphins de Miami et les Chargers de Los Angeles chercheront tous deux à faire un pas en avant cette saison.

Pour les Dolphins, cela signifie protéger le quart-arrière Tua Tagovailoa, qui a raté du temps l’année dernière après avoir subi de multiples commotions cérébrales. Avec Tagovailoa derrière le centre, l’offensive des Dolphins est explosive avec les rapides Tyreek Hill et Jaylen Waddle se découpant dans les secondaires.

Les Chargers peuvent également marquer des points par lots derrière le bras d’or de Justin Herbert, le porteur de ballon à double menace Austin Ekeler et les receveurs vétérans Keenan Allen et Mike Williams.

Les Chargers accueillent les Dolphins au SoFi Stadium pour commencer la campagne 2023. Le coup d’envoi est fixé pour 13 h 25 HP (16 h 25 HE) sur CBS. Voici comment vous pouvez regarder, même si le jeu n’est pas disponible sur votre station CBS locale.

Le match sera diffusé à la télévision dans les régions de Miami et de Los Angeles (selon 506 Sports) sur diffusion télévisée en direct services, mais il peut arriver que vous soyez bloqué en raison d’un problème de localisation Internet ou que vous souhaitiez simplement une couche supplémentaire de confidentialité pour le streaming. Il existe une option qui ne nécessite pas de s’abonner à quelque chose comme NFL Sunday Ticket ou NFL Plusou en recherchant sur Internet un site Web fragmentaire : vous pouvez utiliser un réseau privé virtuel ou VPN.

Voici comment regarder le match depuis n’importe où aux États-Unis avec un VPN.

Le quart-arrière de Miami, Tua Tagovailoa, a envisagé une retraite anticipée dans la NFL après une série de commotions cérébrales la saison dernière. Logan Riely/Getty Images

Match Dolphins contre LA Chargers aujourd’hui : quand et où ?

Pour le week-end d’ouverture de la saison de la NFL, les LA Chargers accueillent les Dolphins à 16 h 25 HE (13 h 25 HP). le dimanche. Le match devrait avoir lieu au SoFi Stadium d’Inglewood, en Californie.

Comment regarder le match Dolphins vs LA Chargers en ligne de n’importe où en utilisant un VPN

Si vous ne parvenez pas à visionner le jeu localement en raison de restrictions d’interdiction mal appliquées, vous aurez peut-être besoin d’une manière différente de regarder le match et c’est là que l’utilisation d’un VPN peut s’avérer utile. Un VPN est également le meilleur moyen d’empêcher votre FAI de limiter votre vitesse le jour du match en chiffrant votre trafic. De plus, c’est une excellente idée lorsque vous voyagez et que vous vous retrouvez connecté à un réseau Wi-Fi et que vous souhaitez ajouter une couche supplémentaire de confidentialité pour vos appareils et vos connexions.

Avec un VPN, vous pouvez changer virtuellement votre emplacement sur votre téléphone, tablette ou ordinateur portable pour accéder au jeu. Ainsi, si votre fournisseur d’accès Internet ou votre opérateur de téléphonie mobile vous a attribué une adresse IP qui indique de manière incorrecte votre emplacement dans une zone d’interdiction, un VPN peut corriger ce problème en vous donnant une adresse IP dans votre zone correcte et non occultée. La plupart des VPN, comme notre Choix des éditeurs, ExpressVPNrendez-le vraiment facile à faire.

L’utilisation d’un VPN pour regarder ou diffuser des sports est légale dans tous les pays où les VPN sont légaux, y compris les États-Unis et le Canada, à condition que vous disposiez d’un abonnement légitime au service que vous diffusez. Vous devez vous assurer que votre VPN est correctement configuré pour éviter les fuites : même lorsque les VPN sont légaux, le service de streaming peut résilier le compte de toute personne qu’il considère comme contournant les restrictions d’interdiction correctement appliquées.

Vous recherchez d’autres options ? Assurez-vous de consulter quelques-uns des autres excellents Offres VPN qui se déroule en ce moment.

Sarah Tew/CNET

Comment regarder Dolphins contre LA Chargers aux États-Unis

Le jeu Dolphins-Chargers est sur CBS, donc en plus d’un VPN, vous aurez besoin d’un service de streaming TV en direct qui diffuse une filiale locale de CBS qui diffuse le jeu. La bonne nouvelle pour les fans de football est que CBS est disponible sur la plupart des principaux services de streaming. L’option la moins chère est Paramount Plus.

Sarah Tew/CNET Ceux qui recherchent les jeux du dimanche de CBS pourront les diffuser sur Paramount Plus avec son niveau Essentials à 6 $ par mois. Vous pouvez vérifier par vous-même si votre région propose la diffusion en direct de CBS. ici. Lisez notre revue Paramount Plus.

De nombreux autres services de streaming TV en direct diffusent également des stations CBS locales, à savoir YouTube TV, Hulu Plus Live TV, DirecTV Stream et FuboTV. Ils coûtent tous beaucoup plus cher que Paramount Plus, mais ils diffusent également de nombreuses chaînes en direct, notamment des chaînes de diffusion de football comme Fox et ESPN. Consultez notre guide des services de streaming TV en direct pour plus de détails.

Si vous habitez dans une zone où le jeu est diffusé, une antenne en direct connectée à votre téléviseur offre une autre option pour CBS. La meilleure partie des antennes est qu’aucun frais de streaming ou mensuel n’est requis, mais vous devrez vous assurer d’avoir une bonne réception.

Conseils rapides pour diffuser le jeu Dolphins vs LA Chargers à l’aide d’un VPN