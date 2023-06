Dolphins, Broncos, Jets parmi les points d’atterrissage lorsque RB Dalvin Cook arrive sur le marché libre

Henri McKenna Journaliste de l’AFC Est

Dalvin Cook n’est pas encore joueur autonome. Les Vikings du Minnesota auraient l’intention de le libérer vendredi mais, en théorie, ils pourraient encore faire un échange. De toute façon, il est en mouvement.

Le porteur de ballon de septième année vient de terminer une saison au cours de laquelle il a disputé les 17 matchs et cumulé 264 courses, 1 173 verges au sol et huit touchés au sol. Il a également réussi 39 attrapés pour 295 verges sur réception et deux touchés sur réception. Il a 27 ans et reste le prototype d’un porteur de ballon puissant dans la NFL : 5 pieds 10 pouces et 210 livres.

À ce stade de l’intersaison, chaque équipe a une avance. C’est juste une question de qualité. Cook devra probablement trouver une maison avec une équipe qui a une bonne écurie de dos.

Quelles équipes ont besoin d’une mise à niveau chez RB ? Ou quelles équipes ont besoin d’une autre arme offensive, quel que soit leur talent au poste de RB ?

Nous allons jeter un coup d’oeil.

Dauphins de Miami

C’est l’équipe que je vois le plus clairement. Les arrières actuels de Miami incluent Raheem Mostert, la recrue Devon Achane et Chase Edmonds. Ce n’est pas un casting exceptionnel. Mais si les Dolphins commençaient la saison avec ce groupe, ce ne serait pas un problème, étant donné que l’offensive passera par l’attaque par la passe.

Mais ajouter Cook?

La signature pourrait faire des Dolphins l’attaque la plus intimidante de la NFL. Il apporte un élément de puissance à leur attaque qui manquait cruellement à l’équipe en 2022.

Broncos de Denver

Au cours de la semaine 4 en 2022, Javonte Williams s’est déchiré le LCA et le LCL, ce qui a mis fin à sa saison. Et même si cela devrait lui donner beaucoup de temps pour récupérer, il pourrait ne pas revenir en pleine forme. Il pourrait avoir besoin de plus de temps avant d’être à 100 %.

Le remplaçant de Williams, Samaje Perine, est un coureur de puissance surdimensionné. Mais Cook a montré ces dernières années qu’il pouvait contribuer au jeu des passes, ce qui serait utile à l’entraîneur Sean Payton, qui a tiré le meilleur parti d’Alvin Kamara en tant que menace polyvalente à la Nouvelle-Orléans. Peut-être que Payton puise dans la multidimensionnalité de Cook.

Jets de New York

La plupart de ce que j’ai écrit sur Denver s’applique à New York.

Breece Hall revient d’une blessure au LCA et aura probablement besoin de temps avant d’être vraiment à l’aise avec son genou. Cook a beaucoup de sens pour cette équipe, étant donné que le jeu de course sera crucial pour l’attaque des Jets sous le nouveau coordinateur offensif Nathaniel Hackett. Avec Aaron Rodgers susceptible de prendre sa retraite au cours des deux prochaines années, les Jets doivent intégrer des talents à leur liste pour cette courte fenêtre de championnat.

Texans de Houston

Houston a Dameon Pierce, qui a connu une saison recrue exceptionnelle, et Devin Singletary, qui n’était OK qu’avec les Bills de Buffalo lors de ses quatre premières saisons. Le directeur général des Texans, Nick Caserio, vient de l’arbre de construction d’équipe de Bill Belichick, et en Nouvelle-Angleterre, les Patriots n’ont pas tendance à avoir une avance. Ils passent par comité.

Cook soulagerait également une partie de la pression exercée sur le quart-arrière recrue CJ Stroud, un passeur de poche qui exigera plus de ses porteurs de ballon que les QB à double menace désormais en vogue.

Bengals de Cincinnati

Le chef de file de Cincinnati est Joe Mixon, qui a récemment plaidé non coupable des accusations d’avoir pointé une arme sur une femme plus tôt cette année.

« Son avenir est ici avec l’équipe », a déclaré l’entraîneur Zac Taylor lors de sa conférence de presse après le repêchage. via Ben Baby d’ESPN. « J’aime Joe Mixon. »

Les Bengals ont désormais la possibilité de couper Mixon et de signer Cook. Peut-être qu’ils aiment moins Mixon, avec une alternative forte à Cook.

Billets de Buffalo

Je les inclue un peu après coup. Mais le frère de Dalvin, James Cook, est à Buffalo et j’imagine que Dalvin pourrait prendre un contrat d’un an pour jouer avec sa famille. Sinon, les projets de loi sont exagérés. Ils viennent de recruter les porteurs de ballon vétérans Latavius ​​Murray et Damien Harris. Ils ont beaucoup de problèmes de plafond salarial en 2023 et 2024.

Mais si Dalvin prenait une grosse remise pour jouer avec James ? Pourquoi pas?

Avant de rejoindre FOX Sports en tant que journaliste de l’AFC East, Henry McKenna a passé sept ans à couvrir les Patriots pour USA TODAY Sports Media Group et Boston Globe Media. Suivez-le sur Twitter à @McKennAnalysis .

