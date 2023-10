MIAMI, FL / ACCESSWIRE / 30 octobre 2023 / Dolphin Entertainment (« Dolphin Entertainment » ou la « Société ») (NASDAQ : DLPN), un leader du marketing de divertissement, a annoncé aujourd’hui avoir lancé une offre publique souscrite d’actions ordinaires (l’« Offre »), qu’elle s’attend à ce que le cours soit égal ou proche du cours de clôture des actions ordinaires. La Société prévoit également d’accorder aux preneurs fermes de l’offre une option de 45 jours pour acheter jusqu’à 15 % supplémentaires des actions ordinaires offertes dans le cadre de l’offre publique souscrite selon les mêmes termes et conditions. Toutes les actions ordinaires sont proposées par Dolphin Entertainment. L’offre est assujettie aux conditions du marché et à d’autres conditions, et rien ne garantit si et quand l’offre pourra être réalisée, ni quant à la taille ou aux modalités réelles de l’offre.

Maxim Group LLC agit en tant qu’unique teneur de livre pour l’Offre.

L’offre est réalisée conformément à une déclaration d’enregistrement préalable en vigueur sur formulaire S-3 (dossier n° 333-273431) précédemment déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») des États-Unis, qui a été déclarée effective le 3 août 2023. Les actions ne peuvent être offertes qu’au moyen du supplément de prospectus écrit et du prospectus qui l’accompagne qui font partie de la déclaration d’enregistrement. Un supplément de prospectus provisoire et le prospectus qui l’accompagne concernant et décrivant les modalités de l’offre prévue ont été déposés auprès de la SEC et sont disponibles sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov. Lorsqu’ils seront disponibles, des exemplaires du supplément de prospectus provisoire et du prospectus qui l’accompagne relatifs à l’Offre peuvent également être obtenus en contactant Maxim Group LLC, au 300 Park Avenue, 16th Floor, New York, NY 10022, Attention : Prospectus Department, ou par téléphone au ( 212) 895-3745 ou par courriel à [email protected]. Avant d’investir, vous devez lire le supplément de prospectus provisoire et le prospectus qui l’accompagne, ainsi que les informations qui y sont incorporées, pour obtenir des informations plus complètes sur Dolphin Entertainment et l’offre proposée. Les conditions définitives de l’offre seront divulguées dans un supplément de prospectus final qui sera déposé auprès de la SEC.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’une offre d’achat de ces titres, et il n’y aura aucune vente de ces titres dans aucun État ou autre juridiction dans lequel une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant la l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un tel État ou autre juridiction.

À propos de Dolphin Entertainment, Inc.

Dolphin Entertainment est une société indépendante de marketing et de production de divertissement de premier plan. Par l’intermédiaire de nos filiales 42West, The Door et Shore Fire Media, nous fournissons des services experts de marketing stratégique et de publicité à de nombreuses grandes marques, individuelles et corporatives, des secteurs du cinéma, de la télévision, de la musique, des jeux et de l’hôtellerie. Les trois sociétés de relations publiques ont été classées parmi les sociétés de relations publiques « Power 50 » les plus récentes de l’Observer aux États-Unis. Viewpoint Creative, The Digital Dept. et Special Projects complètent leurs efforts avec des capacités de production et de branding créatifs à service complet ainsi que des services de médias sociaux et de marketing d’influence. L’ancienne entreprise de production de contenu de Dolphin, fondée par Bill O’Dowd, PDG nominé aux Emmy Awards, a produit plusieurs longs métrages et séries numériques primées, et a récemment conclu un accord pluriannuel avec IMAX pour coproduire des longs métrages documentaires.

Énoncés prospectifs:

Certaines déclarations faites dans le présent document sont des « déclarations prospectives » au sens des dispositions de « sphère de sécurité » de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l’utilisation de mots et d’expressions tels que « opportunité, ” “futur”, “volonté”, “objectif”, “permettre”, “pipeline”, “transition”, “aller de l’avant”, “vers”, “construire”, “à venir” et “attendre vers l’avenir” et autres similaires expressions qui prédisent ou indiquent des événements ou des tendances futurs ou qui ne sont pas des déclarations sur des questions historiques. Ces déclarations prospectives ne constituent pas des garanties de performances, de conditions ou de résultats futurs et impliquent un certain nombre de risques, d’incertitudes, d’hypothèses et d’autres facteurs importants, connus et inconnus, dont beaucoup sont hors du contrôle de la Société, qui pourraient entraîner des résultats réels. ou les résultats diffèrent sensiblement de ceux évoqués dans les déclarations prospectives. Les facteurs importants susceptibles d’affecter les résultats réels comprennent, entre autres, la capacité de la Société à gérer la croissance ; la capacité de la Société à exécuter son plan d’affaires et à réaliser ses projections, y compris l’obtention d’un financement pour construire les installations prévues ; les litiges potentiels impliquant la Société ; les changements dans les lois ou réglementations applicables ; les conditions économiques et de marché générales ayant un impact sur la demande pour les produits et services de la Société, et en particulier les conditions économiques et de marché dans le secteur des centres de villégiature et du divertissement ; les effets de la pandémie mondiale actuelle de coronavirus (COVID-19) sur les marchés des capitaux, les conditions économiques générales, le chômage et les liquidités, les opérations et le personnel de la Société ; une inflation accrue; l’incapacité de maintenir la cotation des actions de la Société au Nasdaq ; la capacité de la Société à réaliser l’Offre ; l’utilisation prévue du produit de l’Offre ; et les risques et incertitudes évoqués de temps à autre dans nos rapports et autres documents publics déposés auprès de la SEC. La Société ne s’engage aucunement à mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement, sauf si la loi l’exige.

CONTACT:

James Carbonara/Hayden IR

(646)-755-7412

[email protected]

