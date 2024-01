Dolphin Entertainment félicite la cliente de longue date de The Door, la personnalité de la télévision Rachael Ray, pour son partenariat récemment annoncé avec A+E Networks

A+E Networks, une coentreprise de Disney-ABC Television Group et Hearst, a acquis une participation de 50 % dans Free Food Studios de Rachael Ray et a commandé 278 épisodes de programmes de style de vie

MIAMI, FL / ACCESSWIRE / 31 janvier 2024 / Dolphin Entertainment, Inc. (NASDAQ : DLPN), l’une des principales sociétés de marketing de divertissement et de production de contenu, a félicité aujourd’hui Rachael Ray, cliente de The Door depuis 16 ans, animatrice de télévision, entrepreneure et philanthrope, pour la formation d’un partenariat avec A+E Networks, une coentreprise de Disney-ABC Television Group et Hearst. Aux termes de cet accord, A+E Networks a acquis une participation de 50 % dans Free Food Studios de Rachael Ray et a commandé 278 épisodes de programmes de style de vie.

Free Food Studios est une nouvelle société de production à service complet créée l’année dernière par l’auteur, personnalité de la télévision et philanthrope Rachael Ray, ainsi que par les collaborateurs de longue date Brian Flanagan, Anthony Amoia et Sean Lee d’Intentional Content. La transaction a été annoncée conjointement hier par Rob Sharenow, président de la programmation, A+E Networks ; Rachel Ray ; et Brian Flanagan, directeur du contenu intentionnel et PDG de Free Foods Studios.

Les premières séries comprennent :

Les repas de Rachael Ray en quelques minutes – 30 x 30 m

Rachael démontre sa créativité et son éclat depuis sa cuisine personnelle, préparant un repas complet en quelques minutes, depuis des plats réconfortants jusqu’à des plats sophistiqués pour se divertir.

La Toscane de Rachael Ray (WT) – 30 x 30 m

Depuis sa villa italienne en Toscane, Rachael apporte sa propre touche unique aux plats de la région.

Free Food Studios se concentrera sur le développement et la création de contenu long et court sur diverses plateformes. La collaboration de Rachael Ray avec Free Food Studios s’ajoute à ses décennies d’expérience en tant qu’animatrice de télévision de jour dans des émissions, y compris son émission de jour primée aux Emmy Awards. Rachel; Les voyages savoureux de Rachael Ray ; 40 $ par jour ; La semaine en un jour de Rachael Ray ; Rachael contre Guy : concours de célébrités ; et La cuisine des enfants de Rachael Ray.

L’histoire continue

Le producteur Brian Flanagan et les partenaires d’Intentional Content ont produit collectivement plus de 50 séries et émissions spéciales non scénarisées, dont des nominations aux Emmy Awards. Les repas de 30 minutes de Rachael Ray (Réseau alimentaire), Moyenne de Long Island (CCM) et Moonshiners (Découverte). Leurs projets les plus récents avec Rachael incluent son émission de rénovation domiciliaire La maison de rêve italienne de Rachael Ray sur A+E Networks pour information et La reconstruction de Rachael Ray sur Hulu.

À propos des réseaux A+E

A+E Networks® est une société de contenu mondiale composée de certaines des marques médiatiques les plus populaires et culturellement pertinentes, notamment A&E®, Lifetime®, The HISTORY® Channel, LMN®, FYI® et VICE TV®. Le portefeuille d’A+E Networks s’étend sur toutes les plateformes et tous les genres avec une division de production scénarisée, A+E Studios™ ; productions non scénarisées, Six West Media™ ; et catégorie 6 ; et l’unité de cinéma indépendant, A&E IndieFilms®. A+E Networks Digital™ comprend des applications de montre, des jeux, des chaînes FAST, des produits AVOD et SVOD Club de cinéma à vie® et HISTOIRE Vault®; et des podcasts tels que Histoire cette semaine™. A+E Consumer Enterprises™ comprend des événements en direct expérientiels/de marque tels que HISTORY Travel® ; HISTORYTalks™ et commerce électronique ; et A+E Networks International® comprend des chaînes de marque, la distribution de contenu et des coproductions scénarisées/non scénarisées dans le monde entier. Le contenu d’A+E Networks atteint plus de 414 millions de foyers dans 200 territoires et en 40 langues. A+E Networks est une coentreprise de Disney-ABC Television Group et Hearst. Suivez-nous sur Twitter à twitter.com/aenetworks et Facebook à facebook.com/AENetworks.

À propos de Rachael Ray

Rachael Ray est une personnalité de la télévision, une femme d’affaires, une cuisinière célèbre, une philanthrope et une auteure. Elle a animé le talk-show de jour primé aux Emmy Awards, Rachel Rayet la série FYI La maison de rêve italienne de Rachael Ray.

En 2007, Rachael a lancé une organisation à but non lucratif, Yum-o ! qui permet aux enfants et à leurs familles de développer des relations saines avec la nourriture et la cuisine. En 2010, elle a lancé la ligne d’aliments pour animaux Rachael Ray Nutrish, qui finance entièrement la Fondation Rachael Ray dont l’objectif est de soutenir des causes qui aident les animaux dans le besoin, et Yum-o! initiatives connexes. Elle propose également une gamme d’articles de cuisine ainsi que des articles d’ameublement. Pour en savoir plus, visitez rachaelray.com et suivez-la sur Twitter, Instagram et Facebook pour plus d’inspiration culinaire.

À propos de La Porte

Fondée en 2008 par les vétérans de l’industrie Lois Najarian O’Neill et Charlie Dougiello, The Door est une agence intégrée de marketing et de relations publiques construite comme « une maison d’idées », qui se concentre sur la création de marques importantes et viables à travers diverses initiatives. Basée à New York et à Los Angeles, The Door représente un large éventail de clients, notamment des secteurs de l’alimentation et des boissons, des personnalités, des marques d’hôtellerie, des événements, des produits de consommation, des offres technologiques et des entités de divertissement/médias.

À propos de Dolphin Entertainment, Inc.

Dolphin Entertainment est une société indépendante de marketing et de production de divertissement de premier plan. Par l’intermédiaire de nos filiales 42West, The Door et Shore Fire Media, nous fournissons des services experts de marketing stratégique et de publicité à de nombreuses grandes marques, individuelles et corporatives, des secteurs du cinéma, de la télévision, de la musique, des jeux et de l’hôtellerie. Les trois sociétés de relations publiques ont été classées parmi les sociétés de relations publiques « Power 50 » les plus récentes de l’Observer aux États-Unis. Viewpoint Creative, The Digital Dept. complètent leurs efforts avec des capacités de production et de branding créatifs à service complet ainsi que des services de médias sociaux et de marketing d’influence. Special Projects, l’acquisition la plus récente de Dolphin, fournit des services de réservation de talents et de production d’événements à des clients haut de gamme des secteurs des médias, du divertissement et de la mode. L’ancienne entreprise de production de contenu de Dolphin, fondée par Bill O’Dowd, PDG nominé aux Emmy Awards, a produit plusieurs longs métrages et séries numériques primées, et a récemment conclu un accord pluriannuel avec IMAX pour coproduire des longs métrages documentaires. Pour en savoir plus, visitez : https://www.dolphinentertainment.com.

Ce communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act. Ces déclarations prospectives peuvent concerner, entre autres choses, l’offre d’actions ordinaires de Dolphin Entertainment Inc. ainsi que les résultats financiers et opérationnels attendus et les hypothèses associées sous-jacentes à ses résultats attendus. Ces déclarations prospectives se distinguent par l’utilisation de mots tels que “sera”, “serait”, “anticiper”, “s’attendre”, “croire”, “conçu”, “planifier” ou “avoir l’intention”, la forme négative de ces termes, et des références similaires à des périodes futures. Ces opinions impliquent des risques et des incertitudes difficiles à prévoir et, par conséquent, les résultats réels de Dolphin Entertainment peuvent différer sensiblement des résultats évoqués dans ses déclarations prospectives. Les déclarations prospectives de Dolphin Entertainment contenues dans le présent document ne sont valables qu’à la date de ce communiqué de presse. Des facteurs ou des événements que Dolphin Entertainment ne peut pas prédire, y compris ceux décrits dans les facteurs de risque contenus dans ses documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission, peuvent faire en sorte que ses résultats réels diffèrent de ceux exprimés dans les déclarations prospectives. Bien que Dolphin Entertainment estime que les attentes reflétées dans ces déclarations prospectives sont basées sur des hypothèses raisonnables, elle ne peut donner aucune garantie que ses attentes seront réalisées, et Dolphin Entertainment ne s’engage aucunement à mettre à jour publiquement les déclarations prospectives à la suite de nouvelles informations, événements futurs ou autres, sauf si la loi applicable l’exige.

Contact:

James Carbonara/Hayden IR

(646)-755-7412

[email protected]

SOURCE: Dauphin Divertissement, Inc.

Voir l’original communiqué de presse sur accesswire.com