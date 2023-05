Dolph Lundgren révèle une bataille secrète contre le cancer de 8 ans, comment un deuxième avis lui a sauvé la vie

Dolph Lundgren, l’acteur connu pour ses rôles dans « Rocky IV » de 1985 et « Creed II » de 2018, a partagé qu’il luttait contre le cancer depuis huit ans dans une interview franche.

Lors de l’entretien sur En profondeur avec Graham Bensingerla star d’action a parlé ouvertement des problèmes de santé auxquels il a été confronté pendant une grande partie de la dernière décennie.

Le Rocheux star a déclaré que sa bataille contre le cancer avait commencé lorsque les médecins avaient découvert une tumeur dans son rein en 2015. Les médecins ont pu retirer la tumeur cancéreuse de son rein, « puis j’ai fait des scans tous les six mois, puis vous le faites chaque année et c’était bien, vous savez, pendant cinq ans », a déclaré Lundgren.

Mais en 2020, « j’étais de retour en Suède et j’avais une sorte de reflux acide », se souvient Lundgren. « Je ne savais pas ce que c’était. J’ai donc fait une IRM, et ils ont découvert qu’il y avait quelques autres tumeurs autour de la zone. »

Six tumeurs supplémentaires ont été retirées pendant la chirurgie, mais une autre tumeur avait atteint la « taille d’un citron » dans son foie à l’automne 2021 et les médecins n’ont pas pu l’enlever.

« Ils ont fait un scanner pour se préparer à l’opération, et le chirurgien m’a appelé et m’a dit : ‘Non, ça a poussé maintenant. C’est trop gros. On ne peut pas l’enlever. C’est comme la taille d’un petit citron.’ Donc s’ils ne peuvent pas le retirer, cela signifie que vous devez suivre une thérapie systémique. » dit Lundgren. « Mais ensuite j’ai commencé à avoir ces effets secondaires où j’ai eu la diarrhée et j’ai perdu beaucoup de poids. »

Après que son médecin lui ait dit Ne le tue pas acteur de « passer plus de temps avec sa famille », Lundgren s’est rendu compte que le médecin ne pensait pas qu’il avait beaucoup de temps à vivre.

« Alors je lui ai en quelque sorte demandé: ‘Combien de temps pensez-vous qu’il me reste?’ Et je pense qu’il a dit deux ou trois ans, mais je pouvais dire dans sa voix qu’il pensait probablement que c’était moins », a déclaré Lundgren.

Le Aquaman La star a avoué qu’il n’était pas « amer à propos » de la possibilité de mourir, disant qu’il avait une « super belle vie ».

« Je pensais que c’était sûr », a-t-il poursuivi. « Vous regardez en quelque sorte votre vie et allez, j’ai eu une vie formidable. J’ai vécu cinq vies en une. Donc ce n’était pas comme si j’étais amer à ce sujet. »

Alors même que son cancer continuait de progresser, Lundgren a décidé d’obtenir un deuxième avis du Dr Alexandra Drakaki, qui a fait une découverte clé sur son cas.

L’oncologue basé en Californie a découvert une mutation dans l’une de ses excroissances qui est courante dans le cancer du poumon, permettant aux médecins d’essayer d’autres traitements potentiels.

« En trois mois, les choses ont diminué de 20 à 30% », a déclaré Lundgren.

À la fin de 2022, ses tumeurs avaient diminué d’environ « 90 % », lui permettant d’enlever chirurgicalement tout le tissu cicatriciel restant.

Lundgren devrait avoir un certain nombre de premières à venir, y compris son rôle de Gunnar Jensen dans Consommables 4, le 22 septembre, et le roi Nereus dans Aquaman et le royaume perdu, sortie le 20 décembre.