Dolph Lundgren répond aux critiques de Sylvester Stallone sur le spin-off potentiel de “Rocky”, “Drago”

Dolph Lundgren a répondu après que Sylvester Stallone l’ait critiqué pour s’être attaché au spin-off potentiel de “Rocky” “Drago”.

Lundgren s’est rendu sur Instagram pour clarifier les détails du spin-off après avoir été appelé. Il a révélé qu’il n’y avait pas de “scénario approuvé” pour le projet ou un réalisateur.

“Juste pour remettre les pendules à l’heure concernant une éventuelle retombée de Drago”, a écrit Lundgren en légende d’une photo de lui-même et de Stallone sur Instagram. “Il n’y a pas de script approuvé, pas d’accords en place, pas de réalisateur et j’avais personnellement l’impression que mon ami Sly Stallone était impliqué en tant que producteur ou même en tant qu’acteur.”

“Il y a eu une fuite dans la presse la semaine dernière, ce qui est malheureux. En contact avec M. Balboa – juste pour que tous les fans puissent se détendre… Voilà.”

Stallone a critiqué Irwin Winkler et ses fils, Charles et David, pour avoir “nettoyé les os” du personnage de “Rocky” Drago pour la série potentielle.

“ENCORE UNE FOIS, IRWIN WINKLER, ce PRODUCTEUR PATHÉTIQUE de 94 ans et SES ENFANTS DE VAUTOURS MORONS, Charles et David, sélectionnent à nouveau LES OS d’un autre personnage merveilleux que j’ai créé sans même me le dire…”, a-t-il écrit sur Instagram.

“Je m’excuse auprès des FANS, je n’ai jamais voulu que les personnages de ROCKY soient exploités par ces parasites…” a ajouté Stallone, avant de lancer un coup à Lundgren.

“Au fait, je n’avais autrefois que du respect pour Dolph mais il ne m’a JAMAIS parlé de ce qui se passait dans mon dos avec le personnage que j’ai créé pour lui !!! LES VRAI AMIS Sont plus précieux que l’or.”

Lundgren a précédemment parlé d’une éventuelle retombée pour The Hollywood Reporter en 2021.

“Au fait, je pense qu’il est question de faire un spin-off complet sur Drago avec MGM. Vous pourriez donc en avoir plus”, a déclaré Lundgren au point de vente.

Stallone a également critiqué le producteur de la franchise “Rocky” Winkler pour lui avoir caché les revenus générés par les films dérivés.

