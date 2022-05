Dolph Lundgren réfléchit au Memorial Day: il s’agit de “se souvenir” de ceux qui ont fait le “sacrifice ultime”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Dolph Lundgren est honoré de marcher aux côtés du vétéran de l’armée américaine Colin Wayne dans le cadre de l’initiative du PDG de Redline Steel visant à collecter des fonds pour les familles qui ont perdu des êtres chers à la guerre ce Memorial Day.

La star de “Rocky IV”, 64 ans, a déclaré à Fox News Digital qu’il avait sauté sur l’occasion de faire équipe avec Wayne dans son partenariat avec l’association à but non lucratif Les États-Unis se soucientaprès que Wayne – qui a effectué trois tournées en Irak, en Afghanistan et en Égypte – ait fait d’énormes progrès lors de ses deux précédentes sorties de collecte de fonds avec l’actrice Megan Fox.

« J’ai été approché [by Colin Wayne and Redline Steel] rejoindre le don en retour et a immédiatement décidé de le faire. Pouvoir aider les anciens combattants et leurs familles est important pour moi », a déclaré Lundgren à propos de son arrivée à bord pour la troisième édition annuelle Opération Memorial Giveback. “Ils font le plus grand sacrifice pour assurer notre sécurité à tous et au monde qui nous entoure. Et j’apprécie le travail que Megan a accompli au fil des ans, et ce fut un plaisir de jouer à ses côtés dans” Expendables 4 “.”

Fox a été un participant volontaire à l’initiative de Redline Steel les deux premières années et Wayne a déclaré qu’il ne pouvait pas être plus impressionné par l’humilité de l’actrice au cours de cette période étant donné son statut de célébrité.

“La seule chose qui m’a vraiment marqué, c’est à quel point elle est humble et” terre à terre “, loin de la caméra”, a-t-il expliqué à propos de son temps à travailler aux côtés de Fox. “Son étreinte chaleureuse et sa volonté de rejoindre notre cause en disent long sur qui elle est en tant que personne.”

Au cours des deux dernières années, Wayne et son entreprise ont collecté plus de 5 millions de dollars en produits et maintenant, avec Lundgren surveillant fermement ses six, Wayne a déclaré que son équipe cherchait à porter ses efforts à des sommets encore plus élevés.

“Entre son expérience militaire au service du Corps des Marines suédois, sa passion d’aider les autres et l’immense amour pour sa famille, j’ai tout de suite compris à quel point il était important de s’associer à Dolph”, a déclaré Wayne à propos de “Minions : The Rise of Gru” doubleur. “Son caractère exemplaire et ses actions honorables au fil des ans ont fait de son partenariat un choix facile.”

Lundgren a déclaré que ses nombreux rôles en tant qu’agent ont contribué à son soutien à l’armée de notre pays.

“Dans plusieurs de mes films, j’ai joué un soldat et au fil des ans, j’ai eu beaucoup de fans et le soutien des forces armées”, a-t-il déclaré.

Wayne, 32 ans, s’est également ouvert sur sa vision de l’état du pays compte tenu du paysage de ce qui se passe dans le monde avec la guerre en cours en Ukraine et dans d’autres régions du monde.

“Je pense que les États-Unis restent supérieurs en ce qui concerne nos progrès technologiques, la taille et la force de notre armée, l’éducation et le niveau de vie, malgré l’augmentation du coût des biens de consommation”, a-t-il expliqué. “Cela dit, avec l’inflation qui continue d’augmenter et une économie chancelante, nous constatons des effets négatifs en matière de logement, de soins de santé, de réserves de pétrole et d’institutions américaines dans leur ensemble, ce qui nuit rapidement à notre mode de vie.”

De plus, Wayne a déclaré qu’il déplorait le coût des produits de première nécessité étant donné que beaucoup gèrent encore comment ils vont sortir et continuer à traverser la pandémie.

« Certes, d’un point de vue mondial, la pandémie a considérablement affecté l’économie mondiale, le PIB médian chutant à un rythme que nous n’avons pas connu depuis la Grande Dépression. Tous les pays ont encore des problèmes avec leurs chaînes d’approvisionnement, et beaucoup d’entre eux risquent de s’aggraver”, a-t-il dit.

“En fin de compte, je pense que nous sommes à un carrefour important de l’histoire de notre monde et des États-Unis, et jusqu’à ce que nous soyons en mesure de saisir et de vaincre pleinement ces problèmes que la pandémie, la hausse des coûts et les pénuries de biens essentiels nous ont présentés, notre économie continuera de souffrir », a ajouté Wayne.

Ailleurs dans ses remarques à Fox News Digital, Lundgren a également parlé de la franchise “Rocky” et comment il pense que “Rocky IV” a réussi à résister à l’épreuve du temps alors qu’il approche de son 40e anniversaire dans quelques années.

“La série ‘Rocky’ est pertinente pour toutes les générations car elle traite de la lutte de l’individu pour réussir contre des chances difficiles.”

Pendant ce temps, Lundgren a livré un message important pour que les gens se souviennent de ce Memorial Day.

“Se souvenir des hommes et des femmes de service qui ont fait le sacrifice ultime pour nous met tous nos problèmes et plaintes habituels en perspective.”