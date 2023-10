Dolph Lundgren recrée le moment emblématique de « Rocky » dans un premier aperçu exclusif

La star de « Rocky » Dolph Lundgren est de retour à Philadelphie.

Dans une interview exclusive avec Fox News Digital, l’acteur a partagé ses souvenirs du tournage de « Rocky IV » avec Sylvester Stallone, qui comprenait beaucoup « d’entraînement intense ».

Dans une nouvelle publicité pour Zaxby’s, Lundgren revient sur les marches du Philadelphia Museum of Art et déclare : « Vous attendez probablement quelqu’un d’autre sur ces marches. »

Dans le clip, Dolph se dirige vers le haut des marches avec un Zaxby’s Fried Chicken Philly à la main et recrée le mouvement emblématique de Rocky Balboa, levant les deux bras et disant : « Enfin, Philly a bien fait. »

Détaillant ce que c’était que d’atteindre le sommet des marches, Lundgren a déclaré à Fox News Digital qu’il « y était déjà allé ».

« J’étais là pour « Creed II » et j’y suis allé en tant que civil également », a-t-il déclaré. « Je pensais que c’était un concept amusant, vous savez ? C’était amusant d’en faire partie. Et c’est un espace emblématique. Évidemment, il y a toujours des gens qui courent de haut en bas. »

Lorsque Lundgren arrive au sommet des marches « Rocky » dans la publicité, il dit : « Je vais te manger ». En 1985, pour « Rocky IV », son personnage, Ivan Drago, a déclaré : « Je vais te briser ».

« Je pense que l’idée est, vous savez, de s’amuser avec ces personnages et, vous savez, dans la situation et pourquoi pas ? » il a dit.

Dolph a rappelé son entraînement pour « Rocky IV » avec Stallone.

« Eh bien, bien sûr, il y a beaucoup de souvenirs. Nous avons suivi un entraînement très, très dur ensemble. Eh bien, j’ai d’abord dû m’entraîner pour l’audition pendant environ six mois », a-t-il déclaré. « J’étais déjà champion de karaté. J’étais en bonne forme et je me suis amélioré. Ensuite, je me suis entraîné avec Sly pendant environ cinq mois ici à Los Angeles. Six jours par semaine, deux fois par jour, boxe et musculation. »

Lundgren a déclaré que lui et Stallone étaient devenus « plutôt amicaux » pendant leur entraînement et qu’il « avait vraiment apprécié cette partie ».

« Mes principaux souvenirs étaient que j’étais en quelque sorte frappé par toute la situation. Vous savez, Stallone, Apollo Creed, James Brown, Vegas », a déclaré Lundgren. « Tout. Toute cette expérience m’était en quelque sorte étrangère, dans une certaine mesure, tout comme à mon personnage Drago. Vous savez, quand il regarde autour de lui, c’est moi, un jeune Suédois qui regarde Hollywood. »

Compte tenu de la différence d’âge entre Lundgren et Stallone, l’acteur a été « surpris » que Sylvester ait pu le suivre pendant l’entraînement.

« C’était très intense. Nous faisions de la musculation deux heures le matin et de la boxe deux heures l’après-midi. J’avais dix ans de moins que Sly et j’étais toujours surpris qu’il me suive et qu’il soit en bonne forme. »

Lundgren a déclaré que toute cette formation intense « a porté ses fruits » compte tenu de la manière dont les films sont réalisés aujourd’hui.

« Il n’y a plus beaucoup de films où les personnages ont réellement le physique réel, sans costume ni effets visuels, mais en réalité, vous ressemblez à ça », a-t-il commencé. « Vos abdos sont en fait des abdominaux de planche à laver et, avec le recul, c’est juste un bon souvenir de : ‘Eh bien, bien sûr, je ne le ferai pas.’ [that] encore une fois et lui non plus. Et je pense que très peu de gens seront capables d’atteindre ce genre de forme. »

Dolph et Sylvester entretiennent une amitié étroite au cours des 38 dernières années. Lundgren attribue en grande partie « beaucoup de points communs ».

« Je pense que nous avons eu une éducation difficile », a-t-il commencé. « Nous sommes tous les deux sportifs. Nous aimons tous les deux les arts du combat – la boxe et le MMA. Je pense aussi que même si nous sommes des durs à cuire, nous sommes en quelque sorte doux, doux à l’intérieur. »

Il a noté qu’ils sont tous les deux des filles papas. Stallone partage trois filles avec sa femme, Jennifer Flavin, et Lundgren a deux filles avec son ex-femme, Anette Qviberg.

« Je pense aussi au fait que nous étions sur le ring, nous jetant les uns les autres, nous battant pendant un moment. Vous savez qu’il y a un certain lien là-bas, un lien physique qui est différent de la simple interaction verbale », a ajouté Lundgren.

En avril, Lundgren a confirmé qu’un spin-off de « Drago » était en préparation, et il avait alors déclaré à Fox News Digital qu’il espérait que Stallone « s’impliquerait ».

« Il y avait un écrivain qui écrivait un scénario [for « Drago »]ce qui n’était pas très bon », a déclaré Lundgren. « Donc, tout le monde attend qu’un nouvel écrivain vienne et essaie de le façonner. »

La nouvelle du spin-off « Drago » en développement aux studios MGM a créé la controverse car Stallone avait initialement critiqué le projet. L’acteur a critiqué le producteur Irwin Winkler et ses fils, Charles et David, pour avoir « nettoyé les os » du personnage de « Rocky », Drago.

Malgré le drame, le projet est toujours en développement. Lundgren a prédit Le spin-off de « Drago » ne sera disponible pour les fans que fin 2024, voire 2025, selon le moment du tournage.

Dans sa vie personnelle, Lundgren, 65 ans, s’est marié avec Emma Krokdal, 27 ans, en Grèce cet été.

« Cette fois-ci, je me sens très détendu », a-t-il déclaré à Fox News Digital.

Dolph a également partagé une mise à jour sur son diagnostic de cancer, révélant en mai qu’il luttait contre la maladie depuis huit ans.

« La dernière fois que j’ai vérifié, vous savez, tout allait bien », a-t-il déclaré.