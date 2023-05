Dolph Lundgren et Sylvester Stallone ont failli en venir aux mains sur le tournage de « The Expendables »

Dolph Lundgren et Sylvester Stallone se connaissent depuis des décennies, Lundgren jouant le rôle de l’ennemi juré de Stallone dans « Rocky IV » en 1985.

Avec une amitié aussi longue, il est naturel de se cogner la tête de temps en temps, et Lundgren a récemment révélé qu’ils l’avaient fait lors du tournage de « The Expendables » en 2010 – au point où il voulait attaquer Stallone et quitter le film.

« Nous avons eu de bons et de mauvais moments, un peu comme une famille dans une certaine mesure », a expliqué Lundgren dans un prochain épisode de « En profondeur avec Graham Bensinger ».

« Il a été très dur avec moi dans une scène de » The Expendables « , où il m’a en quelque sorte crié dessus devant toute l’équipe et m’a fait faire environ 20 prises sur une scène », a-t-il déclaré à propos du film réalisé par Stallone. « C’était comme, ‘Ma grand-mère pourrait faire mieux que ça. Qu’est-ce que tu fous, qu’est-ce que tu fais?’ Vous savez, essentiellement devant tout le monde. Et il y avait la presse là-bas ce jour-là aussi, la presse internationale.

LA CO-STAR DE SYLVESTER STALLONE, DOLPH LUNDGREN, RÉVÈLE CE QU’IL A APPRIS DE L’ACTEUR « ROCKY »

Après cela, il se souvient : « Nous avons pris une pause déjeuner, et je me souviens que j’étais un peu en larmes. J’étais vraiment bouleversé. J’ai appelé ma femme cette fois-là et je lui ai simplement dit : ‘S’il dit un mot de plus, Je vais l’assommer et foutre ce film, je m’en vais. Je vais juste le frapper et m’en aller.' »

Quand il est revenu sur le plateau après avoir parlé à sa femme, il a dit : « Les gens ont trouvé que ce n’était pas une si bonne vibration. »

Avant que les choses ne s’échauffent davantage, Lundgren a déclaré que Stallone l’avait approché pour lui présenter des excuses.

« J’ai eu une tape dans le dos, et c’était Sly. Et il a dit : « Euh, je suis désolé pour ça. Faisons juste une autre prise et continuons à avancer. » »

SYLVESTER STALLONE DÉBARQUE OFFICIELLEMENT À L’ÉMISSION DE RÉALITÉ AVEC SA FEMME ET SES FILLES : « LA FAMILLE STALLONE »

Il a ajouté qu’ils ont eu quelques « accrochages au fil des ans, mais que puis-je dire, c’est un Italien fou. Je pense qu’il sait que je l’ai toujours respecté et aimé, et je pense que c’est pourquoi nous ‘ sommes toujours amis. »

Ce n’était pas la dernière fois que les deux se sont affrontés. L’année dernière, il a été annoncé qu’un film intitulé « Drago », le nom de famille du personnage de Lundgren dans « Rocky IV », était en production. Stallone n’a pas pris la nouvelle à la légère, bouleversé qu’une franchise si proche de lui grandisse à son insu ou sans son consentement.

Après avoir critiqué les producteurs liés au projet dans une publication sur Instagram, il a écrit : « Au fait, je n’ai que du respect pour Dolph mais j’aurais aimé qu’IL me dise ce qui se passait dans mon dos. Gardez vos VRAIS amis proches . »

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Lundgren a déclaré plus tard qu’il y avait eu une mauvaise communication, qu’il croyait que Stallone était au courant tout le temps, mais les vieux amis ont arrangé les choses.

Leur relation parfois tendue n’était pas la seule chose qu’il a révélée dans son entretien avec Bensinger – il a également fait le point sur sa santé.

L’acteur a reçu un diagnostic de cancer en 2015, mais après qu’une tumeur a été retirée de ses reins, le cancer a disparu. Puis en 2021, une tumeur beaucoup plus grosse a été découverte dans son foie, une tumeur qui, selon les médecins, était trop grosse pour être enlevée.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

On lui a donné deux à trois ans à vivre, mais il a obtenu un deuxième avis d’un autre médecin qui a pu analyser plus précisément la tumeur et s’est rendu compte qu’un autre traitement pouvait potentiellement l’aider. La tumeur a finalement diminué à environ 90% et le reste a pu être retiré de son corps.