Dolph Lundgren et sa fiancée Emma Krokdal font des courses à Los Angeles – Hollywood Life

Crédit d’image : BACKGRID

Dolph Lundgren64 ans, et sa fiancée Emma Crokdal, 25 ans, avait l’air détendu et heureux lors de leur dernière sortie ensemble. L’acteur et la belle portaient des tenues noires, dont un t-shirt et un short pour Dolph et un t-shirt court et un short pour Emma, ​​alors qu’ils faisaient des courses ensemble dans la région de West Hollywood le 5 août. Emma portait également des lunettes de soleil et avait ses cheveux alors qu’ils complétaient tous les deux leur look avec des baskets.

La dernière sortie de Dolph et Emma survient cinq jours après qu’ils ont été vus lors d’une autre sortie. Ils se tenaient la main en allant dîner à West Hollywood et portaient des vêtements élégants tout en souriant aux caméras capturant le moment. Dolph a porté un blazer bleu clair soyeux sur un haut blanc, un pantalon noir et des baskets noires, tandis qu’Emma a enfilé un haut à manches longues transparent noir, un short blanc et des talons noirs.

La romance de Dolph et Emma en est à sa troisième année. Le premier a annoncé pour la première fois ses fiançailles avec la star des médias sociaux dans une publication Instagram en juin 2020. Les futurs mari et femme se sont rencontrés pour la première fois dans un gymnase Equinox, où Emma travaillait, en 2019, et ont commencé à sortir ensemble peu de temps après. Leur première sortie publique en couple a eu lieu au Cana Dorada Film & Music Festival en République dominicaine en janvier 2020.

Dolph a parlé de son amour pour Emma, ​​dans une interview avec Muscle et santé l’année dernière. “Je me sens très chanceuse d’avoir quelqu’un comme Emma à cet âge. Cela a changé ma vie et j’espère pouvoir lui apporter le genre d’aide et de soutien qui prend beaucoup de temps à découvrir et à accumuler », a-t-il déclaré au point de vente.

Quand Dolph ne passe pas du temps qu’avec Emma, ​​il profite de sorties avec sa fille, Ida, 26 ans. Ils ont récemment été photographiés en train de déjeuner avant la fête des pères à Beverly Hills en juin et avaient l’air élégants. Ils se sont arrêtés sur les lieux dans une Ferrari argentée de 205 000 $ avant d’entrer dans le restaurant, qui était le chic Via Allora. En plus d’Ida, Dolph est aussi le père d’une autre fille, Greta20.