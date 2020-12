En attendant, la fille qui fête son anniversaire profite des vacances – depuis la côte du New Jersey puisque sa maison est en cours de rénovation – avec son petit ami, le Dr. David Principe et son ex-mari Frank Catane, avec leurs deux enfants, Gabrielle, 24 et Frankie, 21. Bien qu’ils soient divorcés depuis 20 ans, Dolores et Frank sont restés amis pendant qu’ils étaient coparentaux, et les deux, avec David, vivent même ensemble.

Le couple va très bien, et tout en détaillant comment elle et David gardent leur relation fraîche, Dolores a partagé une anecdote adorable. « David ne sait pas comment le montrer à la caméra, mais David me dit tous les jours, ‘Tu es belle, tu es sexy' », a jailli le Bravolebrity. «Comme la nuit dernière, il dit: ‘Tu sais, tu es la plus belle femme que je connaisse.’ C’est ce qu’il m’a dit alors que je marchais vers la porte avec mon pyjama et mes Uggs pour aller manger avec lui. «

Peut-être qu’un deuxième mariage est dans les cartes? « Je ne sais pas, » commença-t-elle. « La vie apporte les choses les plus folles. Comme, on ne peut jamais dire jamais et on ne sait pas ce qui pourrait arriver. »

« Regarder Teresa [Giudice]», A poursuivi Dolores en la référençant RHONJ co-star qui s’est séparée de son mari de longue date Joe Giudice en 2019 et sort actuellement Luis « Louie » Ruelas. « Quand vous entendez l’histoire, vous allez être comme, » wow « . Vous penseriez qu’il est tombé du ciel … Mais vous ne savez jamais ce que la vie vous apporte. Alors, puis-je me revoir marié? Je suppose qu’avec la bonne personne. «