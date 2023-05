Dolly Singh fait ses débuts sur le tapis rouge de Cannes dans une blouse conique et un paréo inspirés de la tenue vintage de Zeenat Aman

La célèbre créatrice de contenu et actrice Dolly Singh a fait ses débuts sur le tapis rouge de Cannes le quatrième jour de la 76e édition du festival international du film le vendredi 19 mai. Elle portait un élégant chemisier conique orné de perles et une jupe paréo de couleur ivoire. , inspiré de la tenue de Zeenat Aman du classique Satyam Shivam Sundaram.

Parlant de ses débuts à Cannes, Dolly est allée sur Instagram samedi et a écrit : « J’ai foulé mon premier tapis rouge à Cannes !! Je voulais rendre hommage au vieux Bollywood et quand Sandeep d’Abu Jani Sandeep Khosla a sorti ce soutien-gorge conique et cette cape, Je savais que c’était ça et je n’arrive pas à croire que c’est l’AJSK emblématique que j’ai porté pour mon premier tapis rouge ici ! ».

Elle a ensuite remercié son styliste Mohit Rai et a ajouté : « Mohit Rai, JE T’AIME, et merci d’avoir donné vie à ma vision et d’avoir compris la mission haha ​​! Mohit et moi voulions absolument faire des silhouettes indiennes pour ma première fois à Cannes et moi J’adore la façon dont cela s’est avéré. J’ai gardé les cheveux longs et l’apsara comme ça pesait la moitié de mon poids corporel, mais la beauté est une douleur, n’est-ce pas ? ».





La créatrice Sandeep Khosla a parlé de sa tenue dans un communiqué : « La tenue a été inspirée par Satyam Shivam Sundaram de Zeenat Aman. Nous travaillons sur ce chemisier conique depuis un moment et c’est un classique. Dolly est une fille exotique qui n’est pas conventionnelle par toutes les normes et emotes magnifiquement. Elle a porté cette tenue au maximum et avait l’air d’une diva de Bollywood.





Dolly Singh, qui est apparue dans des films et des séries tels que Double XL, Bhaag Beanie Bhaag et Modern Love: Mumbai, a foulé le tapis rouge pour The Zone of Interest de Jonathan Glazer, qui a remporté une ovation debout de six minutes après sa première mondiale à le 76e Festival de Cannes.

