Dolly Singh brutalement trollée pour sa tenue « désastreuse », les internautes disent « ouais kaisa fashion hai »

Dolly Singh, qui est récemment apparue dans Thank You For Coming, peut être vue portant un « lungi » bleu.

Dolly Singh, qui a récemment figuré dans Thank You For Coming qui met également en vedette Bhumi Pednekar et Sehnaaz Gill, a été brutalement trollée après avoir été vue portant des « lungi » lors d’un événement alors qu’elle posait avec Bhumi Pednekar.

Sur la photo virale, on peut voir Dolly portant un « lungi » bleu. Les utilisateurs des réseaux sociaux ont réagi aux photos, l’un d’eux a écrit : « Mon père portait le même poumon lorsqu’il se couchait. » Le deuxième a dit : « Tenue désastreuse ». Le troisième a dit : « Dolly, s’il te plaît, investis dans un miroir complet. » Le quatrième dit : « Machhiwaale ka longi leli ».





La cinquième personne a commenté : « Mon père a le même design, mec, ouf. J’ai toujours voulu voir ma mère le transformer en pocha après quelques trous de griffes de corbeau. Le sixième a dit : « Loooooo !!!!!! Udhar maqbool bhai nange ghum rahe hai aur ye unki longi pahen k ghum rahi hai……. » Le septième dit : « Mere papa ke longi Pahen kya Gaye Hahaha. »

Le huitième a dit : « Devinez qui aise puchte ho jese 10 ou 12 ke examen mai yahe aane wala hai. » Le neuvième dit : « Papa ki longi pehen ker aa gyi ». La comédie dramatique Thank You For Coming, titrée par Bhumi Pednekar et produite par Rhea Kapoor et Ektaa Kapoor, est sortie en salles le vendredi 6 octobre. Bien que la bande-annonce n’ait pas réussi à impressionner les téléspectateurs, le film a été une surprise et a reçu des critiques positives de la part des téléspectateurs. critiques et cinéphiles, qui ont vu le film dès son premier jour de sortie en salles.

Cela a conduit à une augmentation décente des collections de Thank You For Coming puisque le film a gagné Rs 1,40 crore (premières estimations) le deuxième jour, soit 30 % de plus que son jour d’ouverture de Rs 1,06 crore, selon le portail de suivi des divertissements. Sacnilk.com. Les chiffres de Rs 2,46 crore sur les deux jours ne semblent peut-être pas bons, mais compte tenu de sa sortie limitée à environ 550 écrans et de sa note A, le film se porte exceptionnellement bien.