Dolly Parton, Whoopi Goldberg sont des anti-hologrammes ; un expert avertit qu’ils «ne peuvent jamais pleinement garantir» contre l’utilisation

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un nouveau concept, l’idée d’immortaliser un humain à travers des hologrammes, potentiellement créés par l’IA, devient de plus en plus pertinente à mesure qu’elle est discutée par les stars d’Hollywood.

La légende country Dolly Parton et l’acteur et personnalité médiatique Whoopi Goldberg ont récemment noté leur aversion pour la permanence que permettent les hologrammes, Goldberg allant jusqu’à prendre des dispositions légales contre la technologie dans son testament..

Fox News Digital s’est entretenu avec un expert qui a déclaré que même si certaines mesures peuvent être prises pour protéger votre nom et votre image de votre vivant, les choses deviennent un tout autre jeu de balle après la mort.

JUSTINE BATEMAN DÉCHIRE L’UTILISATION DE L’IA À HOLLYWOOD, DIT QUE LA TECHNOLOGIE « S’ÉLOIGNE D’ÊTRE HUMAIN »

« Malheureusement, à l’ère de l’IA, les célébrités ne peuvent jamais pleinement garantir que leur nom et leur image ne seront pas utilisés comme hologramme post-mortem sans leur permission », a déclaré Abe Lichy, associé et président de la pratique de la propriété intellectuelle chez McLaughlin & Stern, à Fox News Digital.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Lorsqu’on lui a demandé si elle avait un intérêt à refléter l’utilisation des avatars virtuels par le supergroupe suédois Abba lors de leur concert « Abba: Voyage », Parton a été dédaigneux.

« Je pense que j’ai laissé derrière moi un travail formidable », a-t-elle déclaré lors d’une récente conférence de presse, selon The Independent. « Je dois décider dans quelle mesure de ces trucs de haute technologie je veux être impliqué [with] parce que je ne veux pas laisser mon âme ici sur cette Terre », a-t-elle déclaré.

« Je pense qu’avec certains de ces trucs, je serai ancrée ici pour toujours. … Je serai là, nous trouverons des moyens de me garder ici », a-t-elle ajouté.

Goldberg était plus catégorique dans sa déclaration contre la technologie.

« Je ne veux pas être un hologramme. C’est dans mon testament depuis 15 ans », a-t-elle déclaré dans un épisode de juillet de « The View ».

« Ils ne vous demandent pas, c’est le truc », a-t-elle dit à la co-animatrice Joy Behar, qui a suggéré qu’on ne lui avait pas encore demandé si elle aimerait être transformée en hologramme.

« Ils le font juste, et puis vous dites: » Hé, n’est-ce pas Tupac? Attendez une minute. … Je ne veux pas ça. C’est un peu bizarre, effrayant, ouais. »

En 2012, un hologramme du regretté rappeur Tupac Shakur a été utilisé lors d’une performance au festival de musique de Coachella.

Alors que l’intérêt et le débat autour de l’IA grandissent, Lichy espère qu’ils « pousseront les législateurs à adopter des normes nationales de droit d’auteur claires ».

« Jusqu’à ce qu’il y ait des normes nationales de droit d’auteur garantissant ces droits post-mortem, cela va être un problème spécifique à l’État en fonction de l’endroit où la célébrité vivait au moment du décès », a déclaré Lichy.

Il a averti que « les avocats spécialisés dans les talents peuvent essayer de restreindre les droits d’utilisation post-mortem et les œuvres dérivées post-mortem dans les droits accordés aux sociétés de production et aux réseaux de médias dans les contrats de talent. Même ainsi, même la protection du droit d’auteur ne dure pas éternellement, donc, à un moment donné, les protections peuvent disparaître. «

Un porte-parole de la Recording Industry Association of America (RIAA) a fait écho aux commentaires de Lichy dans une déclaration à Fox News Digital, notant que « l’innovation s’est souvent croisée avec l’art et a fait avancer le processus de création. Mais ce progrès passionnant doit toujours respecter les choix, les valeurs et le consentement des artistes et des titulaires de droits.

« C’est vrai avec toutes les formes d’expression créative, mais surtout avec les systèmes d’IA hautement invasifs qui détournent commercialement le nom, l’image, la ressemblance et la voix d’un artiste. La vérité fondamentale est que chaque artiste doit être libre de décider par lui-même de participer ou non à des projets comme les hologrammes d’IA qui exploitent et profitent de leurs images, voix et identités. «

RINGO STARR DIT QUE LES BEATLES N’UTILISERONT JAMAIS L’IA POUR FAUSSER LA VOIX DE JOHN LENNON APRÈS QUE PAUL MCCARTNEY FAIT FACE À UN CONTREFAÇON

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Lichy soupçonne que Parton et Goldberg sont probablement opposés à ce que leur nom et leur ressemblance soient éternels et que leur travail devienne une fausse représentation de qui ils sont.

« La beauté du jeu d’acteur et de la musique est l’élément de l’imperfection humaine. C’est ce qui attire les autres humains vers le métier et la performance. Avec l’IA, cette forme d’art est perdue. … Il y a une certaine beauté à savoir que quelque chose va se terminer – les gens apprécient davantage le présent », dit-il.