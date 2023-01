Dolly Parton revient sur 56 ans de mariage, l’amour de son mari pour « vivre à la ferme » : « Nous nous amusons beaucoup »

Dolly Parton révèle son secret pour un mariage réussi.

La chanteuse “Jolene” a été franche sur son mariage de 56 ans avec son mari et homme d’affaires de Nashville, Tennessee, Carl Thomas Dean.

Parton a partagé ses intérêts et a expliqué comment leurs différences les réunissaient.

“Je pense que j’ai parlé à peu près de tout au fil des ans avec Carl, et nous sommes des personnes différentes… Mais nous travaillons si bien ensemble”, a-t-elle déclaré à “Entertainment Tonight”.

“Il est un peu solitaire, donc il n’aime pas vraiment être avec quelqu’un d’autre que moi … il n’est pas du genre à sortir et à socialiser autant. Il aime vivre à la ferme, s’occuper de la propriété comme il l’a fait pendant toutes ces nombreuses années, et puis, nous avons beaucoup de choses à nous dire”, a ajouté Parton.

Le couple est marié depuis 1966. Parton a rencontré Dean pour la première fois dans une laverie automatique à l’âge de 18 ans et il en avait 21.

“Il adore la musique, mais il n’est pas du tout dans le milieu de la musique, donc nous avons des sujets de discussion différents, son monde et le mien, et nous travaillons très bien ensemble”, a déclaré le chanteur de 76 ans au média.

Comme dans toute relation, ils ont connu des hauts et des bas, mais l’auteur-compositeur-interprète a révélé qu’un bon rire entretient l’étincelle.

“Nous avons beaucoup d’amour et de respect l’un pour l’autre, et je pense que la clé de tout cela… nous avons tous les deux un sens de l’humour fou et déformé, donc nous nous amusons beaucoup.”

Le mois dernier, Parton a partagé que son mari avait toujours soutenu sa carrière légendaire et a taquiné qu’elle lui avait préparé un cadeau spécial sur son prochain album de rock and roll.

“Il adore toutes les chansons… Je fais tellement de ses chansons préférées sur l’album, alors je la lui jouerai quand tout sera terminé”, a-t-elle déclaré à ET Canada en décembre.

Pendant ce temps, l’icône de la musique country a ajouté que bien qu’elle et Dean soient mariés depuis 56 ans, ils sont ensemble depuis 58 ans.

“C’est long de faire quoi que ce soit. C’est agréable d’être marié dans ce métier.”