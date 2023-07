Dolly Parton révèle pourquoi Mick Jagger a refusé d’enregistrer un duo sur son prochain album rock

Dolly Parton travaille clairement plus longtemps que « 9 à 5 », mais elle ne peut toujours pas obtenir de « satisfaction » du rockeur des Rolling Stones Mick Jagger.

Parton a ralenti la publication d’informations sur « Rockstar », son prochain album rock qui devrait sortir en novembre, et elle vient de révéler que même si elle a fait de son mieux pour que Jagger fasse une apparition, il a refusé.

Sur « Rockstar », Parton reprend des chansons rock emblématiques telles que « We are the Champions » de Queen et « Stairway to Heaven » de Led Zeppelin. Un autre classique que l’on peut voir sur la liste des morceaux est « (I Can’t Get No) Satisfaction » des Rolling Stones.

Comme elle l’a révélé dans une nouvelle interview avec Eden Confidential du Daily Mail, elle voulait à l’origine que Jagger enregistre sa célèbre chanson avec elle, mais il avait d’autres idées.

« Je voulais tellement Mick Jagger, parce que mon mari l’aime, et je voulais qu’il chante sur ‘(I Can’t Get No) Satisfaction’, mais il voulait quelque chose de nouveau et de différent, ce dont je ne le blâme pas, » elle a expliqué.

Elle a ajouté: « Nous avons continué à chercher la bonne chanson. Il faisait un album à Los Angeles, et je faisais des trucs à Nashville, et il me manquait toujours, mais il voulait le faire. »

« (I Can’t Get No) Satisfaction » est sorti à l’origine en 1965, et il est difficile de dire combien de fois Jagger a chanté la chanson, car les Rolling Stones ont fait des milliers de concerts depuis sa sortie.

Heureusement, d’autres stars ont pu rejoindre Parton sur « Rockstar » – son tout premier album dans le genre rock.

La chanson titre ouvre l’album et met en vedette Richie Sambora, ancien guitariste de Bon Jovi.

Sting se joint à elle pour chanter son tube avec The Police, « Every Breath You Take », et de même l’ancien leader de Journey, Steve Perry, fait un duo avec elle sur « Open Arms ».

Pour sa version de « Long as I Can See the Light » de Creedence Clearwater Revival, elle a pu s’associer à John Fogerty, chanteur principal et auteur-compositeur principal du groupe.

Elle a choisi des chanteurs plus contemporains pour le tube des Rolling Stones – Pink et Brandi Carlile figurent sur ce morceau.

La liste s’allonge encore et encore – Miley Cyrus, la filleule de Parton, chante « Wrecking Ball » avec elle, et Debbie Harry arrive pour chanter « Heart of Glass ».

Parmi les autres chanteurs invités figurent Elton John, Melissa Etheridge, Pat Benetar et Stevie Nicks.

Parton fait même une reprise de « Let It Be » avec les deux derniers Beatles vivants, Paul McCartney et Ringo Starr.

L’album complet sortira le 17 novembre.