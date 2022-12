Dolly Parton révèle le secret d’un long mariage – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : JA/Everett Collection

Dolly Parton a parlé franchement de son incroyable mariage qui a duré près de six décennies ! Le crooner emblématique de la musique country, qui animera NYE avec Miley Cyrusa déclaré que sa capacité à garder les choses légères a maintenu la magie vivante avec son mari Carl Doyen depuis leur mariage en 1966. “Nous avons tous les deux un sens de l’humour déformé”, a-t-elle déclaré ETCanada le lundi 19 décembre. “Et je pense que l’humour, honnêtement, est l’une des meilleures choses quand on est marié comme ça. Même si vous avez un problème, si vous avez un grand sens de l’humour, si vous dites quelque chose que vous ne pouvez pas retirer [you] ont généralement une façon folle de s’en sortir », a-t-elle expliqué.

L’histoire d’amour de longue date du couple a commencé il y a bien longtemps lorsque Dolly a déménagé pour la première fois à Nashville en 1965 pour lancer sa carrière musicale. Le tout premier jour dans la nouvelle ville, le chanteur de “Jolene” est tombé sur Carl dans une laverie automatique et le reste appartenait à l’histoire.

Bien sûr, cela ne signifie pas qu’ils n’ont pas eu à travailler dur sur la relation, car Dolly a donné une autre pépite de sagesse, affirmant que sa carrière lui a offert l’espace dont le couple avait tant besoin. « J’aime quand les gens disent : ‘Comment cela a-t-il duré si longtemps ?’ Je dis: «Je continue», a partagé Dolly. « Vous savez, il y a beaucoup à dire à ce sujet. Donc on n’est pas tout le temps face à face. Il n’est pas dans l’entreprise, donc nous avons des intérêts différents, mais nous avons des choses que nous aimons faire ensemble. Donc c’était censé être, je pense. C’était lui que j’étais censé avoir et vice versa.

Bien que Carl ne soit pas dans le monde de la musique, il l’apprécie toujours, à tel point que Dolly prévoit une surprise pour lui sur son prochain album rock. « Il aime toutes les chansons. Et je ne lui ai pas encore dit qui je vais avoir. Je ne sais même pas moi-même, qui tout va être dessus. Mais il va adorer. Je fais tellement de ses chansons préférées sur l’album, donc je la lui jouerai quand tout sera fini », a-t-elle expliqué.

En parlant de rock, la gagnante d’un Grammy a été impliquée dans une petite controverse entourant son intronisation au Rock & Roll Hall of Fame. Elle a été intronisée au Country Music Hall of Fame en 1999, mais son clin d’œil au Rock & Roll Hall of Fame cette année a d’abord rencontré une certaine résistance de la part de Dolly, provoquant un retour de flamme. Elle a d’abord dit qu’elle se retirait “respectueusement” de la nomination le Instagram en raison du fait qu’elle n’avait pas l’impression de le mériter. A l’époque, elle racontait Panneau d’affichage qu’elle ne se considérait pas comme une “rock n’ roller dans aucun sens du terme”.

Cependant, elle a changé d’avis peu de temps après l’annonce des nominations. “Je n’ai jamais voulu causer de problèmes ou attiser la moindre controverse. J’ai toujours cru – et je pense que des millions d’autres personnes aussi – ont toujours pensé que le Rock & Roll Hall of Fame avait été créé pour les plus grands acteurs du rock ‘n’ roll, et je ne l’ai tout simplement pas fait. J’ai vraiment l’impression d’être à la hauteur de cela et je ne veux rien enlever aux gens qui ont travaillé si dur », a déclaré Dolly à Panneau d’affichage. « Alors je voulais juste me retirer avant que ça commence bien. J’ai découvert plus tard que c’était bien plus que ça, évidemment. … Je suis très honoré et touché par [the induction]et donc je vais essayer d’être à la hauteur.

