Dolly Parton révèle la chanson qui lui tient le plus à cœur, et ce n’est pas « Jolene »

La reine de la country a partagé la raison réconfortante de sa chanson préférée

Les chansons de Dolly Parton ont dominé le palmarès Billboard Hot Country Songs 25 fois, mais elle a un morceau qui lui tient le plus à cœur – et ce n’est pas les méga-hits auxquels les fans pourraient s’attendre.

Dans une interview avec Le Gardien publiée le 31 octobre, on a demandé à la reine de la country de quelle chanson elle était la plus fière, et sa réponse a été personnelle : Manteau aux multiples couleurs.

Parton, 78 ans, a expliqué pourquoi la chanson de 1971 revêt une telle importance, expliquant : « Elle parle de ma mère, de mes parents, et vous donne en quelque sorte un aperçu. Cela couvre également l’intimidation, l’acceptation et tout ça. La chanson raconte comment sa mère a confectionné un manteau à partir de chutes, une expérience qui lui est chère malgré les taquineries auxquelles elle a été confrontée pour l’avoir porté.

Cependant Manteau aux multiples couleurs est sa chanson la plus personnelle, Parton est fière de nombreuses chansons de son vaste catalogue. Elle a souligné l’immense popularité de Jolèneen disant : « Savez-vous que cette chanson a été enregistrée, m’a dit quelqu’un, 450 fois au cours des 52 dernières années ? Elle est également profondément fière de Je vous aimerai toujoursla qualifiant de « l’une des grandes chansons d’amour ».