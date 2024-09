Dolly Parton répond à l’insulte de Beyoncé aux CMA

Dolly Parton commente le camouflet de Beyoncé aux CMA après que l’artiste noire n’ait reçu aucune nomination aux Country Music Association Awards pour son album crossover country à succès, Carter le cow-boy, sur lequel Parton elle-même fait une apparition. Demandé par Variété « Eh bien, on ne sait jamais. Il y a tellement de merveilleux artistes country que, j’imagine, le milieu de la musique country, ils ont probablement pensé, eh bien, on ne peut pas vraiment laisser de côté certains de ceux qui passent toute leur vie à faire ça. » Elle a ajouté qu’elle n’avait pas réalisé que Beyoncé n’avait pas été nominée jusqu’à ce que quelqu’un lui pose la question.

« Mais c’était un album merveilleux », a poursuivi Parton. « Elle peut être très, très fière, et je pense que tout le monde dans la musique country l’a accueillie et a pensé que c’était bien. Je ne pense donc pas qu’il s’agissait d’une question d’exclusion, comme si c’était fait exprès. Je pense que c’était juste plus ce que les charts country et les artistes country faisaient, qui font ça tout le temps, pas seulement un album spécialisé. » Lire l’interview complète de Parton avec Variété ici; la discussion a été interrompue avant qu’elle ne puisse répondre à une question sur le soutien de Taylor Swift à Kamala Harris, mais elle a réussi à dire à l’intervieweur qu’elle ne « parle pas de politique ». (Plus d’histoires de Dolly Parton.)