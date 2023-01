Dolly Parton rend un hommage surprise à Leslie Jordan Mopays.com

Voir la galerie





Crédit d’image : John Salangsang/Matt Baron/Shutterstock

Dolly Parton rejoint le casting de Appelez-moi Kat pour rendre hommage à leur bon ami et à l’une des vedettes de l’émission Leslie Jordan. Lors de la première de la saison de la sitcom le jeudi 5 janvier, la chanteuse country emblématique a fait une apparition surprise (ci-dessous) où elle a chanté quelques lignes de son duo de 2021 avec Leslie, “Where the Soul Never Dies”, avant de donner un réconfortant message sur le défunt acteur, décédé le 24 octobre 2022 à 67 ans après un accident de voiture.

L’hommage #CallMeKat fait pour Leslie Jordan m’a fait pleurer. Ils ont donné à son personnage une fin heureuse, mais ensuite, quand ils ont brisé le 4e mur pour lui rendre hommage, ils ont ensuite demandé à Dolly de lui parler et de lui montrer des clips, cela m’a fait pleurer. Magnifiquement fait. L’amour. Lumière. Leslie. pic.twitter.com/HrRVZl3rfS —Brandon. 🌈 (@brandon_smotek) 6 janvier 2023

“Je sais que d’habitude lors d’un mémorial, les gens parlent sur quelqu’un. Eh bien, je vais parler à toi“, a commencé Dolly dans le clip préenregistré (ci-dessus). « Parce qu’il y a cet endroit de l’autre côté, et je vais certainement te voir là-bas, petit frère. Vous avez laissé beaucoup de gens ici avec beaucoup de précieux, précieux souvenirs. Tout le monde t’aimait, mais je doute que beaucoup d’entre eux t’aimaient plus que moi.

Dolly et Leslie sont devenus rapidement amis après avoir enregistré le duo ensemble pour son album de vacances, L’entreprise arrive. “Nous nous sommes assis et nous nous sommes glissés les uns sur les autres et nous ne nous sommes pas tus pendant environ une heure”, a déclaré Leslie à propos de leur première rencontre en 2021 sur Radio des accents du sud. « Et les gens me disent : ‘Eh bien, comment est-elle ?’ Eh bien, tu sais exactement comment elle est. Vous savez exactement. Dolly est Dolly. Et maintenant je me lève le matin, et je me dis, si j’ai un problème, ‘Eh bien, que ferait Dolly ?’ », a ajouté Leslie.

De toute évidence, l’amitié signifiait beaucoup pour Dolly aussi, comme elle l’a dit lors de son hommage, “Je veux juste que vous sachiez que nous vous aimons tous, vous nous manquez tous, et je parie que vous riez beaucoup de nous tous étant triste et triste. » Elle a ajouté: « Et je sais que ce serait la dernière chose que vous voudriez que nous soyons. Vous nous avez rendus heureux pendant que vous étiez ici, et nous sommes heureux que vous soyez en paix. Je veux juste que tu saches que je t’aimerai toujours. Au revoir, ma douce Leslie.

Le moment incroyable survient après que Dolly est allée sur son Instagram le jour de la mort de Leslie pour lui rendre hommage. “Eh bien, je suis aussi blessée et choquée que si j’avais perdu un membre de ma famille”, a-t-elle écrit. “Leslie et moi avions un lien spécial, je pense que le monde sentait qu’il avait un lien spécial avec lui. Je sais que les gens disent toujours “Oh, ils vont nous manquer”, mais dans ce cas, cela ne pourrait pas être plus vrai. Il manquera à tous ceux qui l’ont connu personnellement et à tous ceux qui se sont amusés avec lui. Repose en paix petit frère.

