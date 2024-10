Dolly Parton promet que la musique country ne mènera nulle part alors qu’elle s’attaque à l’état actuel du genre

À une certaine époque, la musique country était composée de stars comme Johnny Cash, Loretta Lynn, Patsy Cline et Waylon Jennings. Mais comme tout genre, la musique a commencé à changer au fil des décennies. Ouvrant la voie aux générations futures, la musique country présente désormais des chanteurs comme Lainey Wilson, Morgan Wallen et Jelly Roll. Bien qu’il inaugure une nouvelle ère de la musique country, le genre présente toujours des artistes comme Willie Nelson et Dolly Parton. Pour Dolly, elle a non seulement vu la musique country se développer, mais elle a également contribué à façonner le genre. Et même si certains n’aiment pas la direction que prend la musique country, Dolly a promis que le genre existerait toujours.

S’asseoir avec Elle pour parler de sa vaste carrière dans la musique country, Dolly a évoqué la croissance du genre au cours des dernières années. Voyant le changement se produire, l’icône a déclaré : « J’aimerai toujours la musique country. J’aime tous les jours de Hank Williams, et tous les premiers jours. George Jones, et bien sûr Merle Haggard, tous ces merveilleux, merveilleux artistes de cette époque. Tout doit changer, et la musique country a beaucoup changé.

Dolly Parton fière de ce que la musique country a accompli

N’ayant pas peur de l’avenir, Dolly a expliqué comment le passé a contribué à inspirer les futurs chanteurs de musique country. « Il y aura toujours ces jeunes qui s’accrocheront à Hank Williams et reviendront et feront une partie de cela. »

En dehors des changements massifs dans la musique country, Dolly a également souligné la façon dont le genre était perçu. « La musique country était autrefois considérée comme une vieille musique hokey. J’aime le fait que maintenant, c’est l’une des musiques les plus appréciées au monde.

Bien qu’enthousiasmée par ce que l’avenir lui réservait, Dolly semblait pleine d’espoir quant à l’intemporalité de la musique country. «Je suis juste fier de dire que nous avons toujours de la musique country, que nous l’aimons toujours, et qu’ils l’appellent toujours musique country, même si elle sonne plus rock et pop. La musique country existera toujours sous une forme ou une autre. J’y veillerai tant que je vivrai.

(AFF-États-Unis/Shutterstock)