Dolly Parton pleure la mort de Loretta Lynn avec hommage – Hollywood Life

Crédit d’image : Stephen Lovekin/Manuel Nauta/Nurphoto/Shutterstock

Dolly Parton a pleuré le décès de son amie et «sœur» Loretta Lynn avec un hommage touchant le mardi 4 octobre. L’icône musicale a raconté les nombreuses années qu’ils ont passées ensemble en tant que stars de l’industrie de la musique country, et a déclaré que les deux étaient incroyablement proches après les nombreuses années qu’ils ont passées ensemble à Nashville.

Le message de Dolly était court et commémorait le chanteur, décédé mardi à 90 ans. “Désolé d’entendre parler de ma sœur, l’amie Loretta. Nous avons été comme des sœurs toutes les années où nous avons été à Nashville et elle était un être humain merveilleux, un talent merveilleux, avait des millions de fans et je suis l’un d’entre eux. Elle me manque énormément comme nous le ferons tous. Qu’elle repose en paix”, a-t-elle écrit.

La mort de la chanteuse country de causes naturelles a été annoncée par son représentant. Ils ont dit qu’elle était entourée de ses enfants quand elle est décédée. Sa famille a demandé la confidentialité après sa mort, mais a publié une déclaration disant qu’elle était décédée. “Notre précieuse maman, Loretta Lynn, est décédée paisiblement ce matin, le 4 octobre, dans son sommeil à la maison de son ranch bien-aimé à Hurricane Mills”, ont-ils déclaré.

